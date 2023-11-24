رونالدو يقود النصر للفوز على الأخدود في الدوري السعودي

فاز النصر على ضيفه الأخدود 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر عن طريق سامي النجعي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و80.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الأخدود عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، حقق الطائي فوزا مثيرا بنتيجة 4 /3 على ضيفه الرائد.

وتقدم الرائد في الدقيقة 12 عن طريق جوليو تفاريس من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله يحيى سنبل الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما سجل برنارد مينساه هدف تقليص الفارق للطائي من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة بالشوط الأول.

وفي الدقيقة 72 سجل كريم البركاوي الهدف الثالث للرائد، لكن الطائي نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق عبد الله الفهد.

وبعد ذلك بسبع دقائق سجل مينساه الهدف الثاني له والثالث للطائي، فيما سجل فيرجيل ميسيدجان الهدف الرابع للطائي في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الطائي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند تسع نقاط في المركز السابع.

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