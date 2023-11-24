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حماس ترفض مشاركة قوات دولية أو عربية في إدارة غزة

11/24/2023 7:26:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت "حماس" اليوم الجمعة رفض مشاركة أي قوات ودولية أو عربية في إدارة غزة. وقال خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج خلال مؤتمر ينظمه المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين مساء اليوم الجمعة: "نرفض مشاركة أي قوات ودولية أو عربية في إدارة غزة".

وتناول مشعل أسباب إطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، منها "تسارع مخططات الهدم، ومخططات الوزراء المتطرفين لاستكمال تهويد الضفة والقدس وتهجير أهلها"، حسب تعبيره.

وأشار إلى "معاناة أكثر من 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وموت غزة البطيء بعد مرور 17 عاماً من الحصار".

يأتي ذلك بعد أن دخلت الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" حيز التنفيذ اعتباراً من صباح أمس الجمعة، حيث ستستمر أربعة أيام.


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