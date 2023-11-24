-->

Saturday, 25 November 2023 04:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«شهيد الإمارات الأول»

11/24/2023 7:26:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قصص الأوفياء نتعاهدها جيلاً بعد جيل، فهم قدوة ونبراس في طريق الحياة، كتاب ((شهيد الإمارات الأول))، يحكي لنا عن الشجاعة والثبات دفاعاً عن الوطن.

تبدأ القصة بلسان علم الإمارات، ينادي أبناء الإمارات ليحكي عن أول فارس ترجل عن صهوة جواده دفاعاً عن الوطن، فتبدأ القصة من أعماق نفس ((سالم)) وهو يصحو فجر يوم 29 نوفمبر 1971م باعتزاز، لأنه من حماة الوطن في جزيرة طنب الكبرى، ويحكي لنا عن شوقه إلى بيته في منطقة المنيعي، وهو ينظر إلى صورة عائلته، لكنه تطوع مدة إضافية، عناية أكثر بواجبه المقدس في الدفاع عن الوطن، ثم يمر بنا في يوم من الأيام التي يمضيها كحارس للجزيرة بين أهلها وناسها، وهم يتباشرون بميلاد الاتحاد القوي الشامخ، ليمضي الصباح، ويأتي الليل بظلامه الجاثم، الذي يدخلنا في هواجس ((سالم))، وهو يتذكر تنقيب الصحافة الأجنبية في أسلحة الحراس.

يشرق فجر 30 نوفمبر 1971م، و((سالم)) يدعو على سجادة الصلاة أن يحفظ الله أمن البلاد، والقلب يقرع بشدة، فيبث مخاوفه لرفيقه الحارس علي، لتداهمهم طائرات الغدر وهي تحوم حول الجزيرة، ملقية منشورات التهديد والاستسلام، فيهب دفاعاً عن العلم، ثم تسيل الدماء، وهو يبتسم ناظراً إلى السماء، ينظر إلى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تختم رهف المبارك بتهنئة الشهيد الأول ((سالم سهيل خميس الدهماني))، وتوصي أبناء الإمارات بالوطن والبناء وفاء وعطاء وانتماء، لتختم الكتاب بـ ((نبذة عن أعلام الإمارات قبل الاتحاد)).

الكتاب قصة من قصص الأطفال، انسجم الرسم بالتعبير في رواية قصة ((شهيد الإمارات الأول)).

MENAFN24112023000110011019ID1107482952

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث