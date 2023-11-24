قصص الأوفياء نتعاهدها جيلاً بعد جيل، فهم قدوة ونبراس في طريق الحياة، كتاب ((شهيد الإمارات الأول))، يحكي لنا عن الشجاعة والثبات دفاعاً عن الوطن.

تبدأ القصة بلسان علم الإمارات، ينادي أبناء الإمارات ليحكي عن أول فارس ترجل عن صهوة جواده دفاعاً عن الوطن، فتبدأ القصة من أعماق نفس ((سالم)) وهو يصحو فجر يوم 29 نوفمبر 1971م باعتزاز، لأنه من حماة الوطن في جزيرة طنب الكبرى، ويحكي لنا عن شوقه إلى بيته في منطقة المنيعي، وهو ينظر إلى صورة عائلته، لكنه تطوع مدة إضافية، عناية أكثر بواجبه المقدس في الدفاع عن الوطن، ثم يمر بنا في يوم من الأيام التي يمضيها كحارس للجزيرة بين أهلها وناسها، وهم يتباشرون بميلاد الاتحاد القوي الشامخ، ليمضي الصباح، ويأتي الليل بظلامه الجاثم، الذي يدخلنا في هواجس ((سالم))، وهو يتذكر تنقيب الصحافة الأجنبية في أسلحة الحراس.

يشرق فجر 30 نوفمبر 1971م، و((سالم)) يدعو على سجادة الصلاة أن يحفظ الله أمن البلاد، والقلب يقرع بشدة، فيبث مخاوفه لرفيقه الحارس علي، لتداهمهم طائرات الغدر وهي تحوم حول الجزيرة، ملقية منشورات التهديد والاستسلام، فيهب دفاعاً عن العلم، ثم تسيل الدماء، وهو يبتسم ناظراً إلى السماء، ينظر إلى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم تختم رهف المبارك بتهنئة الشهيد الأول ((سالم سهيل خميس الدهماني))، وتوصي أبناء الإمارات بالوطن والبناء وفاء وعطاء وانتماء، لتختم الكتاب بـ ((نبذة عن أعلام الإمارات قبل الاتحاد)).

الكتاب قصة من قصص الأطفال، انسجم الرسم بالتعبير في رواية قصة ((شهيد الإمارات الأول)).