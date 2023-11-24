«الشارقة للمتاحف» تحتفي بعيد الاتحاد الـ 52 ببرنامج حافل

أعدت هيئة الشارقة للمتاحف برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والأنشطة الثقافية، تزامناً مع الاحتفالات بالعيد الـ52 لاتحاد دولة الإمارات، الذي يوافق الثاني من ديسمبر كل عام، معلنةً مواقع الاحتفالات الثلاثة لمتاحفها ومجانية الدخول إلى كافة متاحفها.

يأتي الاحتفال الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى الـ2 من ديسمبر، وأبناء الإمارات ماضون في تشييد مسيرتهم التنموية بخطى ثابتة من أجل بناء المستقبل تحت ظل القيادة الرشيدة.

وتتيح هيئة الشارقة للمتاحف بهذه المناسبة الوطنية الخالدة في الوجدان الدخول بشكل مجاني إلى كافة متاحفها تزامناً مع يوم الشهيد وعيد الاتحاد.

وتتجه الأنظار يوم الـ27 من الشهر الجاري إلى بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي الذي أعيد افتتاحه مؤخراً، حيث يستضيف حزمة من الفعاليات التي تشمل العروض التقليدية والعروض التراثية، كما سيستمتع الزوار باستكشاف تاريخ المنطقة وأسلوب الحياة قبل اكتشاف النفط من خلال مجموعة من الآثار المحفوظة في هذا المعلم التاريخي الذي تم بناؤه عام 1899 وكان بمثابة مركز للحكم ومقر إقامة المغفور له الشيخ وعائلته في ذلك الوقت.

ويستضيف حصن الشارقة الذي يعود تاريخه إلى 200 عام في الـ28 من نوفمبر فعالية عيد الاتحاد، وتتضمن الاحتفاليات في الحصن فعاليات ثقافية وعروض الفرق الموسيقية التقليدية والعسكرية ومسرحاً للدمى ومسابقات تراثية، كما تفتح للزوار نافذة على تاريخ الإمارة الغني وثقافتها الثرية.

وتبرز ((تجربة الواقع المعزز في حصن الشارقة)) كواحدة من الفعاليات المهمة التي تقدمها هيئة الشارقة للمتاحف لتوفير محتوى ثقافي متحفي جذاب يغذي ذائقة الزائرين الثقافية عبر ربط الشباب الإماراتي بتراثهم بطريقة فعالة تسخر قوة الذكاء الاصطناعي وتدمج التقنيات الجديدة التي تظهر إيماءات اليد، لإحياء المواقع التاريخية والمعروضات الأثرية عبر الواقع الافتراضي والمعزز، حيث يأتي المشروع المبتكر الذي يضفي لمسة معاصرة على الاحتفالات، جزءاً من الجهود الشاملة والأنشطة المتنوعة وورش العمل التي تنظمها الهيئة والتي تثبت التزامها بالتنمية المجتمعية المستدامة من خلال الفن والثقافة.

هذه التجربة الافتراضية هي خلاصة جهد جماعي لطلاب من الجامعة الأمريكية في الشارقة بتوجيه مع الدكتور كرزيستوف بيتروزيك، المدير المؤسس لمعهد التصميمات الغامرة والتجارب والتطبيقات والقصص (معهد IDEAS) في الجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة، وأشرف عليه الدكتور سهيل دحدل أستاذ مشارك في الاتصال الإعلامي ورئيس قسم الاتصال الإعلامي في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

وخلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، يستضيف متحف الشارقة البحري تتضمن عدداً من ورش العمل مثل ورشة أساور عيد الاتحاد، إضافة إلى العروض التي تقدمها الفرق البحرية والحربية، فيما يتوج المتحف احتفالاته بالمسيرة البحرية التي تنطلق من متحف الشارقة البحري مروراً بقناة القصباء المائية وبحيرة خالد.

ودعت هيئة الشارقة للمتاحف الجمهور إلى الاستفادة من الدخول المجاني إلى متاحف الهيئة لاستكشاف المعارض الفريدة من نوعها بما في ذلك النسخة الأحدث من سلسلة معارض ((علامات فارقة)).