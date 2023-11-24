«طيران الإمارات للآداب» يعلن عن المجموعة الثانية من ضيوفه

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب، أكبر تظاهرة ثقافية في العالم العربي تحتفي بالقصص والأفكار، عن المجموعة الثانية من الضيوف المشاركين؛ ومن شأن الكتّاب المشاركين أن يلهموا ويمتعوا جماهير المهرجان في الدورة السادسة عشرة من المهرجان، والتي من المقرر إقامتها بين 31 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين في فندق انتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي.

يُقام مهرجان طيران الإمارات للآداب برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، وبالشراكة مع الراعي الرسمي، طيران الإمارات، و‌الشريك المؤسس، هيئة دبي للثقافة والفنون‌ (دبي‌ للثقافة).



كوكبة



ويرحب المهرجان بكوكبة من الكتّاب العالميين المرموقين ومن أبرزهم: الكاتبة الحاصلة على جائزة البوكر العالمية ورئيسة الجمعية الملكية للأدب، برناردين إيفاريستو، ومصممة الأحذية والإكسسوارات الشهيرة صوفيا ويبستر، والناشطة في مجالي المساواة بين الجنسين والفنون والسيدة الأولى لدولة آيسلندا، إليزا ريد.



ترحيب



كما يرحب المهرجان بمؤلفة الكتب المصورة والفنانة والمصممة المصرية، دينا محمد، ومصممة المجوهرات والنحاتة والمصممة، عزة القبيسي، إضافة إلى الناقد والكاتب، إبراهيم فرغلي. ويعود إلى خشبة مسرح مهرجان الإمارات للآداب كل من الشاعر الحاصل على جائزة البوكر العالمية والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، بن أوكري، ومؤلف كتب الأطفال الأكثر شهرة، أندي ستانتون، مؤلف كتاب ((السيد علكة))، إضافة إلى الشاعرة الإماراتية وعضوة في ((فصول بلا عنوان))، أمل السهلاوي.



تجارب



ينضم هؤلاء الكتّاب المشاركون إلى كل من الخبير السلوكي، توماس إريكسون، والصحفية والروائية، لوسي هوكينج، وعملاق الأدب الياباني، توشيكازو كواجوتشي، والكاتبة الفلسطينية الحائزة على العديد من الجوائز، دانا دجاني وغيرهم من الكتّاب.

ويقدم المهرجان في هذه الدورة أربع تجارب مميزة تتناسب مع اهتمامات كافة فئات جمهوره العمرية، برنامج ((بعد النهار في ليل))، ((ملتقى الأفكار))، وبرنامج المهرجان للعائلة وبرنامج يوم الشباب. تتاح التذاكر للشراء في 14 ديسمبر المقبل ويشجع فريق المهرجان الجمهور على الانضمام إلى عضوية ((أصدقاء المؤسسة)). يحق لأعضاء عضوية المؤسسة الاستفادة من حسم بنسبة 20 % على جميع فئات التذاكر، بما في ذلك الورش والفعاليات الخاصة، ومجموعة متنوعة من المزايا الإضافية مثل الحجز المبكر، أولوية لحجز المقاعد، والدخول الحصري لصالة أصدقاء مؤسسة الإمارات للآداب، إضافة إلى دعوات خاصة لحضور فعاليات حصرية خلال المهرجان والعام.