تناغم إبداعي بين الفن والاستدامة في مركز دبي المالي العالمي

انطلقت النسخة السادسة عشرة من أمسيات ((ليالي الفن)) في مركز دبي المالي العالمي تحت شعار ((تعابير فنية نحو تحقيق التغيير المستدام))، حيث أقيمت ليلة الافتتاح في قرية البوابة، أول من أمس الخميس.

وتخللت ليلة الافتتاح جولة لكبار الشخصيات، برفقة صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات؛ حيث قاموا بجولة في المعرض، وتواصلوا مع الفنانين، واستعرضوا أعمالهم وتفاصيل القطع الفنية المعروضة.

يتميز هذا الحدث الفني نصف السنوي والمرتقب من قبل المهتمين بالفن والثقافة في دبي بمجموعة من المعارض الفنية التفاعلية، والعروض الفنية الحية لفنانين محليين وعالميين، يعبرون عن الاستدامة كلاً على طريقته، وورش العمل الفنية، حيث يمكن للزوار تعلم كيفية تحويل الأغراض المنزلية اليومية إلى أعمال فنية، كما سيتمكن الزوار من الاطلاع على جناح مؤقت للأزياء المستدامة من FLTRD، كما شهدت الأمسية جلسات نقاشية غنية، وعروضاً أوركسترالية، قدمها طلاب مركز الفنون الموسيقية باستخدام آلات موسيقية مستدامة.

وسلطت نسخة هذا العام الضوء على أعمال فنية، أبدعها فنانون محليون وعالميون، بينما يعبرون فنياً باعتماد مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي والتغيير الإيجابي، من خلال الفن، وقد سبقت في موعدها انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 في الدولة، في تجسيد لالتزام المركز بإتاحة الفنون إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، مع التركيز على الاستدامة، التي يتم إحياؤها من خلال الفن.

وشارك في هذه النسخة الثنائي الإماراتي سعيد المدني، وأحمد العطار، اللذين عرضا تركيبة ديناميكية تستكشف العلاقة المعقدة بين التراث الثقافي والتكنولوجيا، من خلال التمور، ومنحوتة لكاشير مير يظهر من خلالها كيف يمكن تحويل القمامة إلى منحوتات خطية مجردة، بالإضافة إلى عرض فني حي لفن الإبرو للفنانة دانييلا وحيد.

وشارك طلاب من فرقة ((ويند إنسمبل للمحترفين)) التابعة لمركز الفنون الموسيقية، من خلال تقديم برنامجهم التعبيري الخاص بالتغيير المستدام، كما استمتع عشاق الفن بالحوارات الفنية الغنية مع خبراء من دار كريستيز، ودار سوذبيس، التي تدور حول استكشاف دور المزادات في رسم ملامح مستقبل المشهد الفني، إلى جانب استضافة ورش فنية يومية في جيت أفينيو، ضمن المنطقة D، لغاية 26 نوفمبر الجاري، حيث يمكن للزوار تعلم كيفية تحويل الأغراض المنزلية اليومية إلى أعمال فنية، بما فيها فوانيس الزهور المضغوطة، والرسم على الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام.

تعد أمسيات ((ليالي الفن)) في مركز دبي المالي العالمي فعالية عامة، علماً بأن الأمسية الختامية عقدت ليلة أمس.