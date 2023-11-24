مكتبة محمد بن راشد تستضيف «أوركسترا الإمارات للناشئة» الاثنين

تستضيف مكتبة محمد بن راشد، بعد غدٍ، أوركسترا الإمارات السيمفونية للناشئة، إلى جانب مجموعة موسيقيين شباب موهوبين، من كل من أوركسترا الشباب في جمهورية التشيك واليابان وتايوان، وعازفتي الكمان المصريتين العالميتين، مريم وأميرة أبو زهرة، وذلك بتقديم من مهرجان أبوظبي.

وتدعو مكتبة محمد بن راشد، الجمهور والمهتمين لحضور ليلة مجانية من العزف السيمفوني الكلاسيكي، والاستمتاع بتجربة موسيقية لا مثيل لها، لمجموعة من الفنانين الشباب الموهوبين.

وقال معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم ((في مكتبة محمد بن راشد نفخر بكوننا جزءاً لا يتجزأ من الحركة الثقافية والفنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجسد استضافتنا ورعايتنا لأوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، التزامنا بتوفير منصة للمواهب الشابة لتعبر عن نفسها، ولتشارك في صياغة مستقبل الموسيقى الكلاسيكية على الساحة العالمية، انطلاقاً من إيماننا الكبير بأن الموسيقى ليست مجرد لغة عالمية توحد الشعوب، بل أداة قوية للارتقاء بالذائقة الثقافية والفكرية لمجتمعنا)).

وتابع معاليه ((إن دعمنا المستمر للفنون يعكس تقديرنا العميق لدورها في بناء مجتمع معرفي ومبدع، ومن خلال هذه المبادرات نسعى لإلهام الجيل الجديد، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، بما يدعم تعزيز مكانة دولة الإمارات، كمركز ثقافي رائد على صعيد المنطقة والعالم))، مضيفاً ((نحن ملتزمون بتنمية بيئة متكاملة، ترسخ قيم الجمال والإبداع، وتعلي من شأن الفنون والعلوم، على حد سواء، لنصنع مستقبلاً يزدهر بالتنوع والغنى الثقافي)).

قالت هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: ((جمعتنا مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للناشئة، شراكة لما يزيد على العقدين، إسهاماً في الارتقاء بمشهد الثقافة ونهضة الفنون في الدولة، واليوم ندعم الأوركسترا في تقديمها لحفل روائع الموسيقى الكلاسيكية، بقيادة الموسيقار رياض قدسي، ومشاركة الموسيقيين المبدعين من الإمارات ومصر والتشيك واليابان وتايوان، في إطار رؤيتنا للاستثمار في الشباب، وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، وخاصةً لما تلعبه الفنون والموسيقى من دور في نشر رسائل الوعي المعرفي والمجتمعي والبيئي، بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ كوب 28)).

وأضافت: ((نقدّم أوركسترا الإمارات السيمفونية للناشئة في مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في أداء سيمفونية الفصول الأربعة لفيفالدي، إلى جانب باقة متنوعة من روائع الموسيقى الكلاسيكية العالمية، كونها تعكس ارتباط الإنسان بالبيئة والطبيعة، ودور الفنان في الاحتفاء بها والانسجام مع جمالياتها وكائناتها)).

وتأتي هذه الفعالية من روائع الأعمال الموسيقية الكلاسيكية، بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات، وفي إطار دعم استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28).

وستقدم الأوركسترا بقيادة القائد التشيكي ياكوب فالدمان، سيمفونية الفصول الأربعة (الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء) لفيفالدي، كما ستعزف الأوركسترا بقيادة المايسترو رياض قدسي، في الجزء الثاني من الحفل، سينفوني كونشرتانتي لآلتي الكمان والفيولا والأوركسترا، بالإضافة إلى مقطوعة فالس صغيرة والنشيد الوطني الإماراتي.

وعن الفعالية ودورها في إثراء الساحة الفنية، قال رياض قدسي ((إننا كأوركسترا شبابية ذات طابع مجتمعي ثقافي وطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، نثمن دعم الجهات الوطنية الثقافية كمهرجان أبوظبي للموسيقى، الذي استضافنا لسبع سنوات متتالية، ومكتبة محمد بن راشد لاستضافتهم لنا للمرة الثانية، كما نثمّن دور ومساندة مدينة دبي للإعلام وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وغيرهم من المؤسسات الحكومية والخاصة التي قدمت لنا الدعم على مر السنين)).

وتابع ((نتطلع للمساهمة في بناء الأوركسترا السيمفونية الوطنية التي صدرت عن التوجيهات الحكيمة لأصحاب السمو حكام الإمارات، ودعمهم للجهود الثقافية والإنسانية لتحقيق التطور الحضاري، وإرسائهم لدعائم قيم التسامح والتعايش والسلام في مجتمع الإمارات بكافة أطيافه وجنسياته ودول العالم، إلى جانب دعم الجهود الهادفة لرفعة ورقي دولتنا الحبيبة الإمارات العربية المتحدة)).