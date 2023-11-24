«العين للكتاب 2023» يحتفي بالفنون والمواهب الإماراتية

شهد ((مهرجان العين للكتاب 2023))، الذي يُنظمه مركز أبوظبي للغة العربية وتختتم فعالياته اليوم، مجموعة من الأنشطة الفنية بمشاركة نخبة من الفنانين من دولة الإمارات وكل دول العالم، والمتخصصين في الوقت ذاته بتقديم أجمل الأعمال الفنية التي تبرز في مهاراتهم في كافة الفنون التشكيلية المتعددة الوسائط. ركن الفنون احتضن ((ركن الفنون)) خمس منصات لمجموعة من الفنانين التشكيليين الإماراتيين المتخصصين في فنون الرسم والنحت. وتسلط أعمالهم الضوء على أبرز أعمالهم الفنية والأفكار الإبداعية التي يقدمونها في خطوات تطوير الفنون التي تواكب التطور التكنولوجي، ضمن أعمالهم الفنية المتعددة الوسائط الحديثة، التي تظهر براعتهم فيما يقدمون وتتناسب مع الحدث.

كما شاركت الفنانة التشكيلية ((وداد الكندي)) عبر منصتها الفنية بمجموعة من أعمالها الفنية المميزة التي تظهر موهبتها. وشاركت الفنانة التشكيلية الإماراتية ((سلوى الوحشي)) ضمن ((ركن الفنون)) للمرة الأولى في مهرجان العين للكتاب 2023.

وأوضحت أن مشاركتها جاءت عن طريق دعوة من قبل إدارة المهرجان، وأن لها مشاركات في معارض مختلفة مثل: الصيد والفروسية. الفنانة التشكيلية علياء الشامسي صاحبة علامة ((الياز آرت)) من مدينة العين بدأت في مجال الفنون من العام 2014. وهي متخصصة في الفن الرقمي، وهي حالة الانتقال من الرسم التقليدي إلى التكنولوجي، وأوضحت أنه على الرغم من صعوبته إلا أنها تجد بأنه ممتع ويحاكي لغة العصر.

نقرأ للأطفال

وفي السياق، استضاف المهرجان شاعر الوطن علي الخوّار في لقاء مع مجموعة من الأطفال من زوّار الحدث، حيث قصّ عليهم حكاية ((سعفة سيف)) للكاتبة الإماراتية سارة عبد الله الشامسي، في إطار مبادرة ((نقرأ للأطفال)).

وبمشهد لا يخلو من التشويق، والتوق إلى معرفة المزيد من تفاصيل الحكاية، أبحر الخوّار بأسلوبه الشيّق بضيوفه الصغار نحو آفاق من جماليات الموروث الشعبي لدولة الإمارات، وطاف بهم نحو خصوصية أبرز الصناعات التراثية التي كان الآباء والأجداد يستخدمونها وشكّلت حيّزاً مهماً من حياتهم. وبأسلوبه السرديّ، انطلق الخوّار في سرد الحكاية التي تروي قصة خوف سيف من الظل المنعكس على جدار غرفته والمتربص به ليلاً حسبما يرى، ليكتشف بعد ذلك بأن ذلك الظل ما هو إلا انعكاسٌ للنخلة المطلة على نافذته.

((رحيل القامات)) وإلى ذلك، استضاف مهرجان العين للكتاب المؤلف الموسيقي وعازف العود العراقي الدكتور نصير شمة، في أمسية حملت عنوان ((رحيل القامات))، استحضر خلالها أبرز المحطات التي جمعته مع كل من المطرب العراقي القدير ياس خضر، ونجم الشعر الغنائي كريم العراقي، اللذين رحلا عن عالمنا في وقت متزامن في الأول من سبتمبر الماضي.

تطرقت الجلسة التي أدارتها الكاتبة الإماراتية أسماء المطوع، مؤسِسة صالون الملتقى الأدبي، واستضافها بيت محمد بن خليفة، إلى العلاقة التي جمع عازف العود الدكتور نصير شمة مع الفنانين الراحلين، وأبرز المحطات التي تميزا بها في مشاريعهما التي احتضنها فضاء الشعر والطرب الغنائي الأصيل.

فعاليات

وعَقَدت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعّاليات المهرجان ندوة ((قراءات في الشعر الخليجي بين الفصيح والنبطي)). شاركت في الندوة طالبات من قسم اللغة العربية بالجامعة، قدّمن مجموعة من أشهر قصائد شعر الفصحى والنبطي لشعراء خليجيين.

وجذبت فعالية ((شارع العلوم))، التي أقيمت ضمن البرنامج الثقافي للناشئة في المهرجان الفتيان والفتيات على حدّ سواء لإجراء تجارب علمية جديدة ومميزة في الفيزياء والكيمياء والعلوم، بمساعدة مشرفين ومختصين في هذه العلوم.

وعلى مدار أيام المهرجان، شهد ركن العلوم للناشئة توافد المئات إلى ساحة ((العين سكوير)) في استاد هزاع بن زايد، جاؤوا بكل شغف وحماسة معبرين عن سعادتهم بالمشاركة في فعالية شارع العلوم، الذي يمكنهم من الحصول على معلومات وتجربة وخبرة علمية جديدة.