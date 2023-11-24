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«كونغرس آسيا البارالمبي» ينطلق في الرياض اليوم

11/24/2023 7:26:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينطلق اليوم في العاصمة السعودية الرياض كونغرس اللجنة البارالمبية الآسيوية برئاسة ماجد العصيمي، بمشاركة ممثلي 45 دولة أعضاء الجمعية العمومية، إضافة إلى حضور ممثلي بعض الاتحادات الدولية والقارية وضيوف الشرف والمراقبين، حيث يشتمل ((كونغرس الرياض)) على مؤتمر رياضي يطلع من خلاله المشاركون على أفضل التجارب والممارسات وقصص النجاح التي سطرها ((أصحاب الهمم)) في أكبر قارات العالم وورش عمل متخصصة تناقش مستقبل الحركة البارالمبية في آسيا.

وستختار الجمعية العمومية مجلس الإدارة لدورة جديدة من خلال الانتخابات التي ستقام الثلاثاء المقبل.

وأكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، جاهزية المملكة العربية السعودية لاستقبال قارة آسيا، مؤكداً أن الحدث نجح قبل أن يبدأ، مثمناً دور اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في توفير عوامل النجاح من أجل تنظيم أعمال الجمعية العمومية ومؤتمر الرياضة وجائزة التميز، واستقبال ممثلي القارة الآسيوية والاتحادات الدولية.

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