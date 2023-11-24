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شباب الأهلي يعزز صدارته لدوري الطائرة

11/24/2023 7:26:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز شباب الأهلي صدارته للدوري العام للكرة الطائرة للرجال بوصوله إلى 3 انتصارات و9 نقاط، بعد فوزه على ضيفه حتا 3 - 0 في افتتاح الجولة الثالثة للدوري، وبنتائج أشواط 25 - 22، و31 - 29، و29 - 27، بينما بقي حتا في المركز الثامن الأخير من دون أي انتصار أو نقاط.

وتستكمل الجولة في السابعة من مساء اليوم بمواجهات الجزيرة مع عجمان، والعين مع بني ياس، والنصر مع الوصل، والمواجهتان الأخيرتان هما الأهم في تلك الجولة، مع رغبة العين والنصر القوية في تحقيق الفوز للدخول إلى دائرة المنافسة على درع الدوري.

ويحتل النصر المركز السادس بانتصار وحيد و3 نقاط، يليه العين في المركز السابع من دون أي انتصار، وبنقطة واحدة، في حين يسعى الوصل إلى تحقيق الفوز لمزاحمة شباب الأهلي على القمة، مع احتلال الوصل المركز الثاني بانتصارين و4 نقاط، وهو نفس طموح بني ياس الذي يحتل المركز الرابع بانتصار وحيد و3 نقاط، في حين يحتل الجزيرة المركز الثالث بانتصار واحد و4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن بني ياس في المركز الرابع.

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