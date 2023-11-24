حنان المحمود نائب رئيس «الشارقة لرياضة المرأة» لـ« البيان »: حلمنا الكبير بلوغ أولمبياد 2032

18 عاماً، وهي تنسج خيوط بناء كفاءة وطنية رياضية غير تقليدية، حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، اقتحمت حالياً أهم محطات مشوارها الحافل بالمسؤوليات، تحدثت بثقة في حوارها مع ((البيان)) قائلة: حلمنا الكبير بلوغ أولمبياد 2032 عبر المنافسة وليس بطاقات الدعوة، لقناعتي أننا تجاوزنا مرحلة ((عيب البنت تلعب رياضة))، ولثقتي أن ((المرأة الإماراتية)) ليست مجرد ((تكملة عدد)) في تحمل المسؤوليات الرياضية.

ما الذي يميز بنت الإمارات في العمل الرياضي؟

بنت الإمارات تمتاز بكونها تهوى التحدي، والخوض في مجالات جديدة، وإثبات أنها سفيرة ناجحة لبلدها، وتأكيد كفاءتها فنياً وإدارياً، وتمثيله بصورة مشرفة، مع المحافظة على عادات وتقاليد المجتمع، وهي جديرة بتولي أي مهمة رياضية، وبصورة عامة، بنت الإمارات ليست ((تكملة عدد)) في تحمل المسؤوليات الرياضية بقدر ما إنها صانعة الفارق في الميدان الرياضي، رياضة المرأة، وبلغت مستويات متقدمة بدعم متواصل من القيادة الرشيدة، وتفهم عالي المستوى من قبل المجتمع لأهمية دور المرأة في المجال الرياضي.

كيف ترين واقع رياضة المرأة في الإمارات؟

رياضة المرأة في الإمارات محظوظة بدعم القيادة الرشيدة، وهذا سر تفوقنا فنياً وإدارياً، فالاهتمام عالي المستوى من القيادة، جعلنا في أفضل حال، وصنع إنجازات رياضية باهرة محلياً وخارجياً، ونحن في الاتجاه الصحيح نتيجة الدعم وتوافر الإمكانات والكفاءات من اللاعبات الواعدات والإداريات الناجحات، ووصلنا إلى مرحلة التحول من الهواية إلى الاحتراف في الأداء وطريقة العمل.

ماذا عن مستقبل رياضة المرأة في الإمارات؟

مستقبل رياضة المرأة في الإمارات، إيجابي ومبشر في ظل الالتزام وتنفيذ الخطط وتطوير الكفاءات وتحديد الأهداف، ولدينا خطط في الأعوام المقبلة تقودنا للتأهل إلى ((أولمبياد 2032)) عبر المنافسة وليس بطاقات الدعوة، بعد اكتمال النضوج وتطور الكفاءات، وهذا حلمنا الرياضي الكبير بقطاع رياضة المرأة في الإمارات.

ألا ترين أن هذا الحلم يبدو مبالغاً فيه؟

أبداً، ليست هناك مبالغة، أمامنا أكثر من 8 أعوام تفصلنا عن ((أولمبياد 2032))، ونحن نعمل بجد، ولدينا خطة حقيقية لتحويل الحلم إلى واقع، ولدينا اهتمام استثنائي بألعاب أولمبية محددة، القوس والسهم والمبارزة والقوى والرماية، تماشياً مع الاستراتيجية الرياضية الإماراتية، ومقتنعون أن ((بنت البلد)) وعبر التأسيس الرياضي الصحيح، والرعاية الاحترافية للموهوبات، هي طريقنا السليم لبلوغ ((أولمبياد 2032)).

إلى أين وصلت رياضة المرأة في الشارقة؟

رياضة المرأة في الشارقة، وصلت إلى مراحل متقدمة من التطور والرقي بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة طوال أكثر من 3 عقود من الزمن، تمكنا من صناعة بيئة رياضية تتقبل وتتفهم ممارسة المرأة النشاط الرياضي مع المحافظة على قيمنا المجتمعية الأصيلة، والسماح للمرأة بممارسة الرياضة، لم يكن أمراً هيناً قبل عقود زمنية، ولكن تجاوزنا مرحلة ((عيب البنت تلعب رياضة))، ولدينا الآن أكثر من 400 لاعبة في أكثر من 10 ألعاب رياضية، أغلبها رياضات أولمبية، ولدينا مجتمع متفهم أهمية وحتمية ممارسة المرأة للرياضة، ولدينا الآن، نادٍ رياضي صاحب إنجازات محلياً وخارجياً، ونادٍ رياضي اجتماعي للسيدات، ومؤسسة فاعلة تضع الخطط وترسم الأهداف.

باعتبارك عضواً في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، كيف وجدت العمل الأولمبي؟

وجودي في منظومة العمل الأولمبي الإماراتي، تجربة أكثر من رائعة لي، وهي نوع من الاحتكاك في مجال عمل أوسع، ومع كفاءات وطنية واعدة، لمست أن العمل الأولمبي الوطني مختلف عن العمل في مؤسسة رياضية محلية، ولفت نظري أن هناك جهوداً ومحاولات جادة لتحويل الأحلام إلى واقع، تماماً كما هي خطوة اللجنة الأولمبية في إقامة بطولة خليجية على مستوى الناشئين كونهم الضمانة الأكيدة لتحقيق أي حلم إماراتي في المجال الأولمبي، باحتساب الصغار من أبناء البلد، أمل رياضة الإمارات أولمبياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز