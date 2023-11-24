منصور بوعصيبة لـ « البيان »: إنجازاتنا التاريخية تحفزنا للترشح لدورة ثانية في «الدراجات»

أكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، أن الإنجازات التاريخية التي حققتها رياضة الدراجات الهوائية في عهده خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تشكل حافزاً له للترشح لرئاسة الاتحاد في انتخابات الدورة المقبلة، بهدف تعزيز مسيرة الإنجازات وتطوير هذه الرياضة، التي تعد حالياً واحدة من أكثر الرياضات نمواً في الإمارات.

وأوضح بوعصيبة أنه نجح في تحقيق أكثر من 90 % من برنامجه الانتخابي للدورة الحالية 2020 - 2024، وأنه يعتزم استكمال عدد من الأهداف الأخرى، من بينها تجهيز وتأهيل عدد من الدراجين الشباب إلى أولمبياد لوس آنجلس 2028، معتبراً فترة رئاسته الحالية للاتحاد، تجربة ناجحة، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى تقييم شامل حتى يرسم خطته المستقبلية، وقال: حققنا أكثر من 90 % من برنامجنا الانتخابي قبل عام من نهاية الدورة، رغم أننا بدأنا عملنا في ظروف صعبة، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وأتمنى أن تكون الجمعية العمومية للاتحاد راضية عن عملنا خلال هذه السنوات، والمهم بالنسبة لنا أن يكون مجلس الإدارة الجديد متجانساً مثلما هو الحال حالياً، فجميع الأعضاء خلف الخطط التي رسمها رئيس الاتحاد، وهو ما يعكس النتائج التي تحصدها منتخباتنا الوطنية في جميع لفئات، وهي نتائج مرضية وتاريخية، وأتمنى أن يكون المجلس القادم في تناغم تام حتى نسير على نفس الوتيرة.

تركيز

وأضاف: نركز عملنا حالياً على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لقد ضمنا بطاقة التأهل للاعبتنا صفية الصايغ، كأول لاعبة إماراتية في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية، وهو إنجاز يحسب للاتحاد، وبات أحمد المنصوري قاب قوسين من حجز بطاقة التأهل، عبر المشاركة في 4 استحقاقات في العام المقبل، تشمل بطولة آسيا في فبراير بنيودلهي، بطولة الأمم في أستراليا، وكأس الأمم 2 في هونغ كونغ، وكأس الأمم 3 في كندا، وبإمكانه جمع أكبر عدد ممكن من النقاط التأهيلية حتى ينضم إلى صفية، وبذلك ستكون دراجات الإمارات ممثلة بلاعبين اثنين لأول مرة في الأولمبياد.

وتابع: نجحنا في تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة رئاستنا للاتحاد، وهي إنجازات لم تأتِ من فراغ، بل ثمرة جهود كبيرة، رغم أننا استلمنا المهمة في عز انتشار فيروس كورونا في عام 2020، لذا، فإن فترة عملنا اقتصرت فعلياً على عامين فقط، بحكم أنه خلال عامنا الأول كل المسابقات المحلية والخارجية تم إلغاؤها أو تأجيلها.

وأوضح بوعصيبة أن الاتحاد قاد الدراجات الهوائية خلال السنوات الأخيرة إلى إنجازات تاريخية، آخرها الميدالية البرونزية التي فاز بها أحمد المنصوري في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 بهانغتشو الصينية، وهي الأولى للعرب في سباق المضمار في هذه الألعاب، كما أهدت صفية الصايغ ميدالية أول ميدالية تاريخية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، بتحقيقها الميدالية البرونزية في سباق الفردي ضد الساعة فئة تحت 23 عاماً، ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية، التي استضافتها دوشنبه عاصمة طاجيكستان في 2022، كما حقق منتخبنا الوطني أول إنجاز لرياضة الدراجات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي أقيمت بمدينة قونية التركية في 2022، بإحراز 5 ميداليات ملونة، تحققت بواسطة أحمد المنصوري، الذي فاز بميدالية ذهبية في سباق الاسكراتش، وهي الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات التضامن الإسلامي، منذ انطلاقها عام 2005، كما نجح المنصوري في الفوز بفضية سباق الأمنيوم، وبرونزية سباق النقاط، وحصد يوسف ميرزا الميدالية الذهبية في سباق النقاط بالمضمار، وميدالية برونزية في سباق الطريق الفردي العام، إضافة إلى الميداليات الذهبية التي تم تحقيقها في بطولة آسيا والبطولة العربية.

وبخصوص ضم الدراج يوسف ميرزا إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بعد اعتزاله، صرح بوعصيبة أن ميرزا قدم الكثير لرياضة الدراجات الهوائية، وهو نموذج ملهم لكل الدراجين الواعدين، ومكسب للمنتخب الوطني، وأضاف: قرر ميرزا الاعتزال، وقد ارتأيت وإخوتي أعضاء مجلس الإدارة، منحه وظيفة فنية، ليكون قريباً من أحمد المنصوري، بحكم أنهما شكلا ثنائياً رائعاً في العديد من المشاركات، في ظل تجانسهما التام، وأعتقد أنه قرار صائب، لا سيما أن ميرزا كانت له بصمة في الإنجاز التاريخي الذي حققه المنصوري في دورة الألعاب الآسيوية، وستكون له إسهامات أكثر في الفترة المقبلة مع المنتخب الوطني، بفضل خبرته الواسعة التي اكتسبها خلال مسيرته الناجحة.

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