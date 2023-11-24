عمار الجنيبي لـ « البيان »: لن أتراجع عن قرار اعتزال التحكيم

أكد الحكم الدولي الدكتور عمار الجنيبي أنه لن يتراجع عن قرار اعتزاله التحكيم نهائياً محلياً ودولياً، والذي أعلنه في الأيام الماضية، وقال ما أشيع أن هناك مباحثات معي من أجل العودة والمشاركة في إدارة تقنية الفيديو غير صحيح، فمنذ إعلاني الاعتزال لم يحدث اتصال بيني ولجنة قضاة الملاعب الحالية، التي لم تحسن التعامل معي، لا من قبل قرار الاعتزال أو بعده، حيث اكتفت بتقرير مدير الإدارة وتوصيته باستبعادي، والغريب أنني لم أتلق تهنئة اللجنة بمناسبة فوزي بجائزة أفضل حكم فيديو في القارة الآسيوية، وكأن هذه الجائزة لا تعنيهم مع إنني كنت الممثل الإماراتي الوحيد في جوائز الاتحاد القاري، ولم تكن الجائزة لعمار الجنيبي فقط، بل للتحكيم الإماراتي، وكأن الخبر كان مفاجأة غير سارة لبعضهم.

قرار

وعن الأسباب التي جعلته يتخذ قرار الاعتزال رغم عدم وصوله لسن التقاعد الدولي، يقول الدكتور عمار الجنيبي أولاً نتيجة اعتراضي على المعاملة التي أجدها من مدير الإدارة الحالي، وهي ليست وليدة الموسم الحالي بل من الموسم الماضي، رغم أنه كان خلافاً بسيطاً وكان يمكن حله لو تدخلت اللجنة وقتها، وترتب عليه استبعادي من الترشح لإدارة مباريات كأس آسيا 2023، رغم ذلك تم اختياري ضمن أفضل طاقم تحكيم في آسيا بحفل الجوائز السنوي لعام 2022، الذي استضافته قطر أخيراً، وهذا إنجاز طيب على مستوى القارة، وجاء محصلة لمشاركتي في إدارة نهائي مونديال الأندية ومونديال الشباب في بولندا، بالإضافة لنهائي دوري أبطال آسيا، وكانت هناك معايير لدى الاتحاد الآسيوي لاختيار أفضل طاقم وأتشرف بالفوز بتلك الجائزة القارية.

وكشف الدكتور عمار الجنيبي في تصريح خاص لـ ((البيان)) عن بعض تفاصيل وأسرار الجلسة التي تم عقدها مع رئيس اللجنة قبل قرار الاعتزال، وقال إنها كانت جلسة مخصصة لإبلاغي فقط بقرار الابتعاد، دون الاستماع لوجهة نظري في كل ما كتبه مدير الإدارة في حقي، ولم يطلب منى أحد من اللجنة الاستمرار في التحكيم مع إنني ما زلت قادراً على العطاء، ولم أصل لسن التقاعد عن التحكيم الدولي، حيث أمامي 4 سنوات قبل الوصول إليها، وكانت جلسة قصيرة للغاية الهدف منها إبلاغي بقرار الابتعاد، وهو ما أغضبني حيث لم يتم الاستماع لوجهة نظري في خلافي مع مدير الإدارة، وعموماً تلك المرحلة اعتبرها انتهت فلم يعد لدي رغبة في الاستمرار في ظل الأوضاع الجارية الآن والتي كان لها تأثير سلبي على أداء قضاة الملاعب خلال الفترة الماضية، بكثرة تدخل مدير الإدارة في العمل والاختلاف في التحليل الأسبوعي للحالات مع المدير الفني، مما تسبب في إرباك قضاة الملاعب.

إخطار سري

وكشف الدكتور عمار الجنيبي عن الخطاب السري الذي أرسله مدير إدارة قضاة الملاعب للاتحاد الآسيوي، وقال غبت فترة عن بطولات الآسيوي، ثم عدت للمباريات في بطولة الملك سلمان للأندية العربية، وتواصلت مع الاتحاد الآسيوي لأعلم ماذا حدث، لأكتشف أن مدير الدائرة أرسل خطاباً للاتحاد الآسيوي في أكتوبر 2022، بأنني غير جاهز بدنياً وغير مؤهل لإدارة مباريات، ولهذا السبب تم استبعادي من الترشح لإدارة مباريات كأس آسيا 2023 بالدوحة بسبب هذا التقرير، الذي لم أعلم به إلا في أغسطس الماضي.

وكشف الحكم الدولي عمار الجنيبي أنه فور إعلانه بالقرار قام بالاعتذار للاتحاد الآسيوي عن عدم تمكنه من تنفيذ بعض التكليفات التي أوكلت إليه في منافسات بدوري أبطال آسيا كانت ستقام في سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية، مع إنها تكليفات تعتبر فخراً لأي حكم، وللعلم أنا قادر على العطاء لأربع سنوات مقبلة، ولكن المناخ الحالي لا يشجع على الاستمرار.

ارتباك

وفيما يتعلق برأيه في مستوى التحكيم حالياً وسر لجوء الأندية للتحكيم الأجنبي، قال عمار الجنيبي لدينا عدد من قضاة الملاعب المتميزين، ولكن هناك مشكلة في الإدارة الفنية بآخر عامين، لأن مدير الإدارة لا يمتلك الخبرة في إدارة الجوانب الفنية، ولكنه يستعين بخبراء الاتحاد الدولي في ورش عمل متباعدة بهدف التطوير ولكنها ليست كافية، وأرى أن المدير الفني الحالي متميز ولكنه يصطدم بعقبات عدة منها تدخل مدير الإدارة في عمله، مما أربك قضاة الملاعب لتعدد التوجيهات، وهذا ليس في الصالح العام، وأعتقد أن هذا الأمر له تأثير سلبي على أداء قضاة الملاعب.

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