عبيد البدواوي: حتا افتقد 8 دوليين في فترة التوقف

أكد عبيد علي البدواوي مدير فريق حتا، أن ((الإعصار)) افتقد جهود 8 لاعبين دوليين في الفترة الماضية بسبب المشاركة مع المنتخبات في فترة التوقف الدولي ومنهم 4 لاعبين مع الأبيض الأولمبي وهم: سلطان البدواوي، ومحمد عبدالرحمن، وحمدان العامري، وخالد الأصبحي، و4 من المحترفين والمقيمين المشاركين مع منتخبات بلادهم وهم الكويتي شبيب الخالدي، والسلوفاكي فيرنون دي ماركو، وتميمو وورو مع منتخب بنين، وآرون تشيبولا مع منتخب الكونغو.

وأضاف البدواوي لـ((البيان)) أن التوقف قد يساعد المدرب على الوقوف على مستوى بعض اللاعبين وخاصة من العناصر الشابة، مشيراً إلى أنهم يترقبون عودة فهد حديد وغانم أحمد من الإصابة قبل المواجهة المقبلة أمام بني ياس في الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين.

ظروف

وأشار البدواوي إلى أن ظروف الإصابات حرمت بعض اللاعبين الحضور مع الفريق في العديد من المباريات السابقة بعد القدوم من المشاركة مع منتخبات بلادهم، ومنهم على سبيل المثال النجم الدولي شبيب الخالدي بعدما طاردته الإصابة غير مرة، موضحاً أن المدرب الإيطالي فيفياني أتاح الفرصة أمام بعض اللاعبين المقيمين الذين أثبتوا جدارتهم وتألقوا في المستطيل الأخضر وأبرزهم خالد الأصبحي وأيمن رشوق أحد العناصر المهمة التي أسهمت في الصعود إلى دوري المحترفين.

وكشف البدواوي عن أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق أول انتصار على حساب فريق الإمارات في الجولة الماضية، وقال إن رغبة اللاعبين في تصحيح المسار والاجتماع مع مجلس الإدارة وراء عودة الثقة بعد مرور 6 جولات بلا انتصارات، ما أثمر فوزاً ثميناً على حساب ((الصقور)) برباعية.

استثمار

وشدد مدير فريق حتا على أهمية استثمار الحالة المعنوية الجيدة بعد الفوز الأخير ومواصلة العمل لتأكيد أحقية حتا في مواصلة الانتصارات قبل المواجهة المرتقبة أمام بني ياس الذي يعد من الفرق المتطورة هذا الموسم ولكن ذلك لن يقف ضد طموحاتهم في تحقيق الفوز ولا سيما أن المباراة ستقام في حتا، مؤكداً أهمية المثابرة والتسلح بالروح الجماعية لتحقيق هدف البقاء في دوري أدنوك للمحترفين.

ورداً على الحديث المبكر لدى بعضهم عن ملامح وهوية الفرق التي ستهبط، قال عبيد البدواوي إن كرة القدم لا تعتمد على ثوابت ومن الإجحاف الحكم سريعاً على ملامح البقاء والهبوط ولا سيما بعد ريمونتادا في الموسم الماضي لفريق دبا الفجيرة الذي كان قاب قوسين أو أدنى من البقاء لولا التعادل في الجولة الأخيرة أمام الظفرة على الرغم من أنه حقق نقطة وحيدة في الدور الأول من المسابقة.

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