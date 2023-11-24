منتخبات الغولف إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية

تغادر اليوم من مطار دبي منتخبات الإمارات للغولف لفئات تحت 13 و15 و18 سنة إلى السعودية، للمشاركة في البطولة العربية الثانية والعشرين للشباب تحت 18 سنة، والناشئين تحت 15 سنة، والثالثة للأشبال تحت 13 سنة، والثانية للفتيات تحت 15 سنة، والثالثة عشرة للسيدات، وتنطلق البطولة بعد غد بملعب الرياض للغولف.

ويترأس البعثة، اللواء ((م)) عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، وتضم أكرم سكيك المدير العام للاتحاد، والمدربين فيصل السرغيني وسمير الولاني وإبريل فارني مدربة الفتيات، بالإضافة إلى اللاعبين، راشد الجسمي ومحمد سكيك وريان أحمد في منتخب الشباب، وعبدالله سالمين ومحمد ثابت ومروان العمادي في منتخب الناشئين، وعبدالله درويش في الأشبال، بالإضافة إلى منتخب السيدات، ويضم اللاعبات انتصار الريش وعلياء العمادي وجيمي كاميرو، ومنتخب الفتيات تحت 15 سنة، ويضم سارة علي وآسيا سليم ومايا جيدين.

وكشف اللواء ((م)) الطيار عبدالله السيد الهاشمي عن تطلعات منتخبات الدولة في الاستحقاق العربي، إلى التمثيل المشرف للغولف الإماراتي، والاستفادة قدر الإمكان من الخبرات المتطورة، والاحتكاك القوي بنخبة لاعبي الغولف العرب بصورة عامة.

وقال: تمثل البطولة العربية، محطة هامة ضمن استراتيجية اتحاد الغولف لتطوير مستوى لاعبي ولاعبات الدولة، خاصة في المراحل السنية، ثقتنا كبيرة في قدرة لاعبي ولاعبات الدولة المنافسة للوصول إلى منصات التتويج، رغم صعوبة المهمة، في ظل الوجود القوي للاعبين واللاعبات العرب.

وأضاف: منتخباتنا خضعت لتجمعات داخلية ومعسكرات خارجية، في إطار حرص اتحاد اللعبة على توفير كافة متطلبات نجاح استراتيجيته في مواصلة تطوير أداء لاعبي ولاعبات الغولف، وتم إقامة معسكر خارجي لجميع المنتخبات بمختلف مراحلها السنية في المغرب، للاستفادة من الخبرات المتطورة للغولف المغربي.

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