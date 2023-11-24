«أبيض الناشئين» مع السعودية وسوريا والأردن في بطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أسفرت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مواليد 2008، التي تقام على ملعب مجمع السعادة، بمدينة صلالة في سلطنة عمان من 11 إلى 20 ديسمبر المقبل عن وجود منتخب الإمارات للناشئين في المجموعة الثانية مع منتخبات السعودية وسوريا والأردن، وضمت المجموعة الأولى منتخبات عمان والعراق واليمن ولبنان. ويفتتح ((أبيض الناشئين)) مشاركته في البطولة بمواجهة الأردن 12 ديسمبر، ثم يلعب مع منتخب سوريا والسعودية يومي 14 و16 منه.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN24112023000110011019ID1107482938
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.