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«أبيض الناشئين» مع السعودية وسوريا والأردن في بطولة غرب آسيا

11/24/2023 7:26:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسفرت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مواليد 2008، التي تقام على ملعب مجمع السعادة، بمدينة صلالة في سلطنة عمان من 11 إلى 20 ديسمبر المقبل عن وجود منتخب الإمارات للناشئين في المجموعة الثانية مع منتخبات السعودية وسوريا والأردن، وضمت المجموعة الأولى منتخبات عمان والعراق واليمن ولبنان. ويفتتح ((أبيض الناشئين)) مشاركته في البطولة بمواجهة الأردن 12 ديسمبر، ثم يلعب مع منتخب سوريا والسعودية يومي 14 و16 منه.

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