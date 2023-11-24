فوز «النواخذة» والحمرية وغلف اف سي في «عاشرة الهواة»

استعادت فرق دبا الفجيرة ((النواخذة)) والحمرية، وغلف اف سي نغمة الفوز في ثاني أيام مباريات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة))، وتمكن ((النواخذة)) من حسم مباراة مضيفه الجزيرة الحمراء بهدفي العماني محمد المربوعي في الدقيقتين 13، (90 + 4)، ليصل الفريق إلى 16 نقطة في المركز الرابع، وتراجع الجزيرة الحمراء للمركز الخامس بـ 15 نقطة.

وقاد محمد الجالبوت المدرب الجديد للحمرية فريقه إلى الفوز على الرمس بثلاثية نظيفة، سجلها السوري مارديك مارديكان ((هدفين))، ويوسف الجبلي ((هدف))، ليصل الفريق إلى 13 نقطة في المركز الثامن، وبقى الرمس في مركزه الأخيرة برصيد 3 نقاط.

وتمكن غلف اف سي من تخطي سيتي بهدفين مقابل هدف، أحرز للفائز مينيدي وويليامز، وللخاسر مارسيلو، ليرفع ((غلف)) رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، وتجمد سيتي عند 4 نقاط.

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