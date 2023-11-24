تحت رعاية محمد بن زايد.. منافسات الحقايق والسباق التراثي تدشن جائزة زايد الكبرى للهجن في الوثبة اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة تنطلق اليوم بميدان الوثبة في أبوظبي منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2023 التي ينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وخصصت اللجنة المنظمة لجائزة زايد الكبرى للهجن 36 رمزاً تتنافس عليها المطايا المشاركة على مدار 214 شوطاً تقام خلالها المنافسات.

وتدشن منافسات سن الحقايق التي تحظى بالعدد الأكبر من الأشواط، الجائزة اليوم بإجمالي 60 شوطاً، على مدار يومين، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً تتنافس خلالها المطايا على جوائز نقدية قيمة للفائزين، بينما تشهد الفترة المسائية منافسات السباق التراثي عبر 10 أشواط للفئات العمرية من 15 إلى 20 سنة، وخصصت لها جوائز تصل إلى 100 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، وجوائز نقدية قيمة لبقية المراكز وحتى صاحب المركز العاشر.

وتستكمل غداً منافسات سن الحقايق على مدار 40 شوطاً، بواقع 20 شوطاً بالفترة الصباحية و20 شوطاً في الفترة المسائية، وتبرز الأشواط الأربعة الرئيسية الأولى في الفترة المسائية غداً، والتي تتنافس خلالها نجائب الأصايل على 4 رموز هي كأس وبندقية الأبكار والجعدان المفتوح، وكأس وشداد الأبكار والجعدان من فئة الإنتاج، إضافة إلى الجوائز المالية التي تتراوح بين 1.5 مليون درهم و100 ألف درهم.

8 رموز

وتنطلق منافسات سن اللقايا بعد غدٍ ويقام 26 شوطاً بالفترة الصباحية، و14 شوطاً بالفترة المسائية وتتصارع خلالها المطايا على 8 رموز للقايا الأبكار والجعدان في أشواط المفتوح والمحليات والإنتاج.

ويشهد اليوم الرابع منافسات سن الإيذاع على مدار 34 شوطاً، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في «المسائية» التي تشهد التنافس على 8 رموز، إذ خصص الشوط الأول للأبكار الرئيس ويحصل الفائز به على كأس، إضافة إلى 1.5 مليون درهم، وبندقية ومليون درهم في الشوط الثاني الرئيس للجعدان الإيذاع، أما الشوطان الثالث والرابع فخصص للإيذاع الأبكار والجعدان المحليات، والشوطان الخامس والسادس للأبكار والجعدان المحليات من فئة الإنتاج، حيث يحصل الفائز على كأس وبندقية، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم و800 ألف درهم على الترتيب، بينما خصص الشوطان السابع والثامن لفئة الإنتاج.

وتشهد منافسات سن الثنايا التي تقام الأربعاء المقبل الصراع على 8 رموز خصصتها اللجنة المنظمة لهذه الفئة التي تقام عبر 30 شوطاً، إذ تشهد الفترة الصباحية 16 شوطاً يحصل خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة، بينما تشهد الأشواط الثمانية الأولى في الفترة المسائية التنافس على الرموز، حيث خصصت اللجنة المنظمة كأساً وبندقية للأبكار والجعدان الرئيس، إضافة إلى شوطي المحليات الرئيس، و4 أشواط للرموز للمحليات والمهجنات من فئة الإنتاج.

وتبدأ تحديات الكبار مع منافسات الحول والزمول، الخميس المقبل عبر 22 شوطاً، بواقع 10 أشواط في الفترة الصباحية و12 شوطاً في الفترة المسائية، ويختتم المهرجان يوم الجمعة المقبل بأهم أشواط الجائزة على الإطلاق والتي يطمح إلى نيلها ملاك الهجن، حيث تركض المطايا الحول والزمول في الفترة الصباحية على مدار 10 أشواط، فيما تتركز الأنظار على أشواط الفترة المسائية التي تعد الأقوى على الإطلاق خلال 8 أشواط، وسيكون الموعد الأهم مع الحول الرئيسي والذي يتوج الفائز به بالسيف، إضافة إلى 5 ملايين درهم، وفي الشوط الزمول الرئيسي يحصل البطل على بندقية ومليون ونصف المليون درهم.

أما الشوط الثالث والمخصص للحول المحليات الرئيس فيتوج الفائز بخنجر، إضافة إلى 2 مليون درهم، وفي الشوط الرابع للزمول المحليات الرئيس يحصل البطل على شداد ومليون درهم.

وتشهد أشواط الحول والزمول من فئة الإنتاج الصراع على رموز الخنجر والبندقية في أشوط الحول والزمول المحليات والمهجنات من فئة الإنتاج، وتتراوح الجوائز المالية لهذه الأشواط بين مليون ومليون ونصف المليون درهم.

دعم

وتقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه واهتمامه ورعايته للرياضات التراثية في الدولة، وعلى رأسها سباقات الهجن، التي أصبحت أيقونة الرياضات التراثية في الدولة والمنطقة، بفضل الاهتمام الكبير الذي تجده من القيادة الرشيدة، والذي يمثل استمراراً للنهج الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتقدم معاليه بمناسبة انطلاق جائزة زايد الكبرى في الوثبة، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه الكبير لسباقات الهجن، واهتمامه بضرورة تميز هذا الحدث التراثي المهم في كل عام، وهو ما جعل جائزة زايد الكبرى أيقونة لسباقات هجن الجماعة في المنطقة.

وقال معاليه: جائزة زايد الكبرى حدث متفرد يربط تاريخنا الضارب في الجذور بحاضرنا المشرق، وهي رواية رائعة عنوانها مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «من ليس له ماض ليس له حاضر، ولا مستقبل»، وهي كلمات لامست كل مفردات التراث وجعلت الحماس والشغف لدى الجميع، ورافق ذلك جهود كبيرة من أجل الحفاظ على إرث الماضي الغني بمعاني الأصالة والجود والكرم والإقدام والشجاعة، ليتوارثه أبناء الوطن جيلاً بعد جيل. وأضاف معاليه: أصبحت لرياضات الهجن مكانة رفيعة، ومكرمة سخية، وتقدير كبير، جعلها تتصدر المشهد بين الرياضات المختلفة، وتحولت مهرجاناتها إلى عيد يلتقي فيه أهل الهجن الذين يجمعهم حب التراث، ليتبادلوا الآراء ويتحاوروا في أجواء بديعة مفعمة بحب التراث، تغلب عليها الرؤى المضيئة التي تعزز مكانة الهجن العربية الأصيلة.

وشدد معاليه على أن استمرار مهرجانات وسباقات الهجن، يعزز قيم هذه الرياضة التراثية الأصيلة، ويؤكد الوفاء لما قدمته القيادة الرشيدة لأكثر من خمسة عقود مضت، واستكمال المسيرة المظفرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد معاليه أن المهرجان يأتي هذا العام، وسط أجواء من التفاؤل والحماس كعادته دائماً، ليقدم فضاءات من الإبداع، ويمنح أهل الهجن مشاعر عامرة بالفرح طابعها الحب لهذا الموروث الشعبي.

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