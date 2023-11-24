جنون العشق

في القاموس: ((العشق من فنه، يستجلبه المرء على نفسه باستحسان بعض الصور والشمائل)).

وقال بعضهم، الجنون: ((زوال العقل أو فسادٌ فيه))، و((الجنون ‌فنون)) يُضرب لمن يخلط بين أشياء لا رابط بينها.

وقال عاشق:

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم

العشق أعظم مما بالمجانين

ودعا أحدهم على محبوبته فقال:

كيف الدعاء على من خان أو ظلما

ومالكي ظالم في كل ما حكما

وقالوا: وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله، وعرضه، ونفسه..!

وزعموا أن امرأة عرجاء ماتت عن ثروة طائلة، وأوصت بمبلغ خمسمئة فرنك لكل أعرج يشيعها. فكم من مبتلى بالعرج في ذاك اليوم عد نفسه سعيداً، وكم من سالم منها تمنى لو بلي بها، وكم من محتال تعارج ليفوز بالمبلغ، ولسان حاله يقول: تعارجت لا رغبة في العرج... ولكن لأقرع باب الفرَج

جنون العبقرية

ثمة خيط دقيق يفصل بين العبقرية والجنون، فقد روي أن الجاحظ نسي كنيته، وطفق يسأل عنها، حتى جاءه من يبشره: أنت أبو عثمان؟ فهل كان (الجاحظ) مجنوناً!

أما نيوتن، فقد كانت له هرة، كلما أغلق عليها بابه، وقعد إلى كتبه ومباحثه، أقبلت تُخَرمش الباب وتخشخش بأظفارها، فتشغله عن عمله حتى يقوم فيفتح لها، فلما طال عليه الأمر فكر، وقدر، فاهتدى إلى الحَل... ففتح في أسفل الباب فتحة تمر منها، فاستراح بذلك من إزعاجها... ثم ولدت ثلاثاً، ففتح لكل واحدة منها فتحة.. لم يستطع هذا العقل الكبير الذي وسع قانون الجاذبية، أن يتسع لحقيقة صغيرة: هي أن الفتحة الواحدة تكفي القطة الأم وأولادها!

وقد بحث كبار الفلاسفة –شوبنهاور، وبرجسون، وتوينبي، في العبقرية فانتهوا إلى نتيجة متشابهة، وهي أنها خروج عن الذات، وانطلاق في عالم أسمى وأوسع.

والعبقرية قد تظهر في الطفولة، وقد تظهر في الكبر، فقد نبغ الفيلسوف (كانت) في الستين، وفي الثمانين تجلت عبقرية زهير بن أبي سلمى.