زيارة إلى مستقبل العرب

منذ ما يسمى ((الربيع العربي)) عام 2011، تعيش المنطقة العربية على خط الزلازل السياسية. دخلت منذ هذا التاريخ سنوات الغليان.

محاولات للفوضى والتخريب لم تتوقف. تحملت الشعوب فواتير هذه اللحظة التي لا تشبه اللحظات التي مرت على المنطقة من قبل، ولا تزال آثارها تتمدد وتتوغل في شرايين دول عربية عدة.

سوريا لا تزال تبحث عن استعادة ملامحها في الإقليم، فقد غابت أكثر من عقد مضى عن محيطها العربي، والعراق ها هو يبحث عن دولته القوية التي كانت تؤثر في سياسة الإقليم والعالم، وها هي ليبيا تعاني التمزيق والصراع على مستقبلها المشترك، بينما السودان يعيش الآن مرحلة سياسية من حرب مزمنة، كان يأمل أن يستعيد عافيته بعد حروب داخلية هددت استقراره السياسي والاجتماعي، وهو البلد الذي كان يجب أن يمثل سلة غذاء للمنطقة العربية.

أما لبنان رئة العرب الثقافية، فيدور في حلقة مفرغة، وغياب لمفهوم الدولة الوطنية، وفراغ في السلطة وكأنه مكتوب عليه أن يعيش في حلقات مفتوحة وسط محيط مضطرب.

إذاً تجربة ما يسمى ((الربيع العربي)) قاسية، تسببت في تغيير المزاج العربي العام، واستدعت قوى خارجية لكتابة الوصفات العلاجية، بعضها كان عنيفاً يعمل لمصالحه الخاصة، والبعض الآخر كان يعمل في سياق أهداف استراتيجية بعيدة المدى.

أمام هذه الخريطة المتشظية بات العرب في حاجة إلى زيارة جديدة لمستقبلهم، زيارة تنطلق من إعادة ترتيب أوراق المنطقة على أسس جديدة، فلا شك أن هناك نظاماً عالمياً جديداً تبدو ملامحه واضحة للمحلل السياسي الفصيح، والعرب هنا لابد أن يكونوا رقماً مهماً وفاعلاً في هذه المعادلة الجديدة، فهم يملكون المكان والمكانة من خلال موقع حاكم في قلب العالم، وثروات طبيعية تشكل عصب الاقتصاد الدولي، وميراث ثقافي طويل كان له الدور الحاسم في بناء ثقافة العالم الحية.

بهذه الملامح الصحيحة والحقيقية يمكن للعرب أن ينفضوا عن كاهلهم غبار ما أسميته فوضى الربيع ليكتبوا صفحة جديدة من العروبة الحضارية، الشريكة والفاعلة في عالم يتعدد القوى والثقافات، يتعاون لا يتصادم. بما يمكن المنطقة العربية من التخلص من الحروب الداخلية الصغيرة التي تؤثر سلباً على الاستراتيجية الكبيرة للعرب، حتى لا يكونوا لوحة تنشين للقوى الكبرى.

ورغم كل هذه المخاوف على مستقبل الاستقرار في المنطقة والإقليم فإن الفرصة لاتزال قائمة من أجل بناء نظام عربي جديد يقوم على الانخراط الجاد في الحداثة العالمية، ويتفاعل في نمط الحضارة الجديدة، بما يمكنه من الجلوس في مقدمة مقاعد الكبار في نظام عالمي يتشكل الآن.

فالنظام العربي الحالي تشكل ضمن سياق عالمي أثناء الصدامات الكبرى خلال وبعد الحرب العالمية الثانية، وكما أرى أن نتائج هذه الحرب تتصدع الآن، وتتشكل نتائج أخرى جديدة.

إذاً على العرب أن يكونوا أيضاً فصلاً كبيراً داخل الطبعة الجديدة من هذه النتائج التي تتشكل، فعلينا نحن العرب أن ندرك جيداً أن ماكينة العالم الجديد تدور بسرعتها القصوى وباتت حروبها تقوم على الذكاء الاصطناعي والرقمنة والأسلحة السيبرانية، أو ما أسميه بالحروب الهجينة. وبالتالي فإن معركة الوجود العربي لا تقوم على نتائج وأفكار قديمة بل باستدعاء نمط العالم الحديث، استيعاباً وهضماً وإدراكاً، وأظن أن العرب قادرون ويستطيعون.

أخيراً أقول إنه في اللحظات الفاصلة تستطيع الأمم الحية والحيوية أن تنهض من تحت الرماد وتحلق كطائر العنقاء، وبنظرة فاحصة إلى تجارب الأمم فسنجد أن أوروبا التي اندفعت في حربين عظميين استطاعت أن تنهض وتشكل وحدة أوروبية وقوى عالمية، أي أنها قهرت المستحيل، وكذلك إذا نظرنا إلى اليابان بعد خروجها مهزومة من الحرب العالمية الثانية سنكتشف أنها سطعت في العالم الحديث كقوة اقتصادية جبارة.

والعرب رغم الحروب الصغيرة التي مروا بها لم يواجهوا مثل هذه الحروب التدميرية الكبرى، وبالتالي فهم في حال أفضل من وضع أوروبا واليابان عشية الحرب العظمى، وهنا يمكن للعرب البناء على هذا الإدراك بأنهم يرفعون شعاراً مفاده: ((نعم نستطيع)).