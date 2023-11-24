الأوهام أكثر من الحقائق

نندهش، وقد يتملكنا الحزن لبعض الوقت، ثم ينتهي ذلك الحزن بحالة من الندم العميق، والتفكير في التجربة أو الموقف بشيء من الشجن! كيف فاتنا أن نعرف الوجه الحقيقي لذلك الشخص الذي اعتبرناه صديقاً ؟ كيف مر كل ذلك الوقت ولم يسعفنا ذكاؤنا في اكتشاف حقيقته؟ ثم نجلس لنفضفض أو نثرثر مع أهل الثقة ممن نعرف، فنجدنا نعرج على نفس الحكاية أو الشخص، فنعيد حكايته، كأننا نضمد جرحنا أو نخفف وقع التجربة علينا، حين نسمع شيئاً من المواساة يبرئنا من عدم الفطنة، باعتبار أن الحياة مليئة بهكذا أشخاص!

للأشخاص حولنا وجوه عدة وليس وجهاً واحداً، وعادة ما يحتفظ الناس في دواخلهم بجزء خفي، سري، لا يفصحون عنه عادة حتى لأقرب أصدقائهم، فبعد كل شيء يمر جميع الناس في حياتهم بظروف كثيرة، قاسية ومعقدة، ولا يد لهم فيها، بعض تلك الظروف يترك ندبة يخجلون هم أنفسهم من تذكرها، لذلك يطمرونها خلف تلك الأقنعة التي يرتدونها.

أكثر من وجه للبشر الذين يمرون في حياتنا، والذين نعرفهم أو نتعامل معهم بحميمية، لذلك تصيبنا الدهشة أحياناً، لأن وجهاً آخر يظهر لنا بشكل مفاجئ لم نكن نتوقعه، لماذا؟ ربما لأنهم أعادوا حساباتهم فقرروا مجاهرتك بحقيقتهم، وكأنهم ينفضون أيديهم من العلاقة، أو لأنهم ملّوا تقلبات مزاجك وطباعك، وأحياناً لأنهم تغيروا، لم يعودوا هم أنفسهم الذين عرفتهم منذ عدة سنوات! فإذا تساءلت: هل يتغير الناس؟ أقول لك: نعم، فالناس لا يفعلون شيئاً أكثر من ذلك!

في أول الطريق نكون خفافاً كغيم أبيض، بلا تجارب ولا نوايا، ثم يمتلئ طريقنا بالبشر والأصدقاء، والعابرين وأصحاب الأقنعة، عندها تبدأ الحياة في تقديم ما يكفي من الأدلة لنا على أن الناس ليسوا كلهم كما يظهرون، وليسوا كما يتكلمون، وليسوا طيبين بالمطلق، وأن هناك الكثير من التصورات والأوهام أكثر من الحقائق، وأن هناك فرقاً بين ما نعتقد أو نرغب، وبين الحقيقة فعلاً.