للطفولة أهمية قصوى في مجتمع الإمارات

قالت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئيسة جائزة لطيفة بنت محمد بن راشد لإبداعات الطفولة ((نقف بكل الولاء والانتماء والشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لجهودهم في دعم إبداعات الطفولة الإماراتية بلا حدود، حتى تبوأت طفولتنا الواعدة صدارة العالم))، وذلك بمناسبة احتفال الجائزة في مقر جمعية النهضة النسائية في دبي باليوبيل الفضي، ومرور 25 عاماً على مسيرة الجائزة الرائدة في خدمة إبداعات الطفولة.

ومما لا شك فيه أن الاهتمام بالطفل في دولة الإمارات، يستمد مبادئه وقيمه من عمق حضارتنا الإنسانية الأصيلة، ووفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة، منذ تأسيسها على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عمل بكل عطاء وإخلاص على تنمية شأن وواقع أطفال الدولة ودول العالم.

وتحظى دولة الإمارات بتقدير دولي في سجلها الإنساني، وذلك من خلال اعتماد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إحدى جلساته، تقريراً عبر فيه عن تقديره لدور دولة الإمارات الإنساني. وخاصة في ما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.. والعمال.

أما بالنسبة ((لحقوق الطفل))، فقد صدر مشروع قانون اتحادي شامل لحقوق الطفل ((وديمة))، والذي يعتبر صدوره ثروة إضافية لجهود الدولة للدفع في اتجاه التشريعات الاجتماعية والارتقاء بها، فضلاً عن تمكين جهود المنظمة الدولي، التي توجت بصدور اتفاقية حقوق الطفل، التي أجازتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصادقت عليها الدول الأعضاء عام 1998.

ولعل من أهمها أن القانون الإماراتي أكد مسلمات وثوابت أساسية، وهي أن لجميع الأطفال حق التمتع بكل الحقوق، دون تمييز بسبب ((الأصل أو الدين أو الموطن أو المركز الاجتماعي)).. داعياً إلى اتخاذ جميع التدابير لضمان أولوية حق الحياة. وحق الطفل في الأمان على نفسه، والتعبير عن آرائه. وحماية خصوصيته وحقه في الحماية والرعاية.. بل والإغاثة في حالات الكوارث أو الطوارئ، بحيث يحظى الطفل بالأولوية في جميع الحالات، دون إغفال لكفالة حقوق من يتولى رعايته.

وتأسيساً على ما تقدم، ومن منطلق نهج الإمارات الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، وما يعانيه في وقتنا الحالي من أزمات إنسانية واجتماعية قاهرة، حطت السبت الماضي الطائرة الأولى من طائرات مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، بعلاج 1000 طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وحملت على متنها 15 شخصاً من الأطفال وعائلاتهم، وبدأت المرحلة الثانية لنقل الأطفال الجرحى من قطاع غزة إلى مطار أبوظبي، متوجهين إلى مستشفيات الإمارات، لتلقي العلاج والرعاية الصحية، بعد أقل من 72 ساعة على نقل أطفال الدفعة الأولى وعائلاتهم إلى مطار أبوظبي.

وغني عن القول إن هذه المبادرة الإنسانية تجسد قيم ومواقف دولة الإمارات الثابتة والداعمة دوماً للشعب الفلسطيني، وذلك للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تواجهها الفئات الأكثر ضعفاً، وهم الأطفال، والذين يشكلون نحو نصف سكان قطاع غزة، أي ما يزيد على مليون طفل. والشاهد على ذلك التزام الإمارات الثابت بدعم وكالة ((أونروا))، ومساعدتها بصفة دائمة ومستمرة على تجاوز التحديات التي تواجه أداءها العمليات الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة، وأداء رسالتها السامية في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث إنها ساهمت هذا العام بمبلغ قدره 20 مليون دولار أمريكي، لدعم برامج التعليم لـ ((أونروا)) في قطاع غزة، بهدف ضمان استمرار حصول الأطفال من الطلاب والطالبات في فلسطين على التعليم الأساسي، في بيئة مدرسية ملائمة، تتوفر فيها أساسيات التعليم من خلال مدارس ((أونروا)).

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات كانت قد قدمت مساعدات لفلسطين في الفترة ما بين 2018 و2023، بقيمة 521 مليون دولار أمريكي، منها 119.3 مليون دولار من خلال ((الأونروا)).