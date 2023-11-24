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حدث وتاريخ.. 25 نوفمبر

11/24/2023 7:26:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

1915 قدم ألبرت أينشتاين المعادلات الميدانية للنسبية العامة إلى الأكاديمية البروسية للعلوم.

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