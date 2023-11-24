هدوء حذر يخيّم على جنوب لبنان

خيم هدوء حذر في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان منذ بدء سريان اتفاق الهدنة المؤقتة بين حركة ((حماس)) وإسرائيل في قطاع غزة.

وأوردت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام أنه ((يسود الهدوء الحذر الحدود الجنوبية، مع بدء سريان الهدنة الإنسانية في غزة يأتي هذا الهدوء بعدما شهدت تلك المنطقة أول من أمس أعنف هجوم منذ بدء ((حرب غزة)) في 7 أكتوبر الماضي، حيث أطلق من لبنان أكثر من 50 صاروخاً باتجاه شمال إسرائيل، بعد قصف شنته تل أبيب على مناطق حدودية جنوباً.

وفي منطقة ((علما الشعب)) في جنوب غرب لبنان، أفاد شهود عيان بـ((هدوء، وغياب الطيران الإسرائيلي عن الأجواء، ولا قصف من الجهتين)).

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت مساء أول من أمس، وحتى قبيل منتصف الليل، بشكل متقطع، أطراف عدد من بلدات القطاع الغربي عند الحدود الجنوبية، وطال القصف بلدات ((الناقورة))، و((علما الشعب))، و((الضهيرة))، و((جبل اللبونة)).

أسفر التصعيد في جنوب لبنان عن سقوط 109 مدنيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة ((فرانس برس))، في حين أفادت السلطات الإسرائيلية عن مقتل 9 أشخاص، بينهم 3 مدنيين.

وبلغ عدد النازحين أكثر من 46 ألف شخص بين الثامن من أكتوبر الماضي، و14 نوفمبر الجاري، غالبيتهم من مناطق جنوب لبنان ومناطق أخرى في البلاد بسبب الأحداث على الحدود الجنوبية، بحسب مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.

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