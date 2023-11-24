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عملية اقتحام إسرائيلية واعتقالات بالضفة

11/24/2023 7:26:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مع دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس، سقط فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عمليات اقتحام واعتقال، استمرت في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب محمد الحناوي (22 عاماً)، توفي متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال مخيم ((عقبة جبر))، قرب مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وتم رصد عدد من عمليات الجيش الإسرائيلي في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية واعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين.

فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 15 فلسطينياً بين ليلة الخميس وفجر الجمعة، من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يرفع إجمالي المعتقلين إلى 3145 منذ 7 أكتوبر الماضي.

بينما اقتحمت قوات إسرائيلية، حي جبل الطويل في مدينة البيرة بالضفة، واعتدت على عدد من الفلسطينيين، وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت عن تعرض مستوطنة ((بسيغوت))، المقامة على أراضي المدينة، والقريبة من الحي، لإطلاق نار، وإثر ذلك قامت قوات إسرائيلية باقتحام الحي والاعتداء على عدد من المارة الفلسطينيين.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة بمدينة نابلس (شمال)، واعتقلت فلسطينيين اثنين في عملية سريعة استغرقت أقل عن ساعة.

وألمح الشهود إلى أن الجيش الإسرائيلي أحرق مركبتين قبل انسحابه، وسط إطلاق نار في مواقع عدة من المدينة. كما أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص نحو فلسطيني كان يقف بالشارع أمام مدخل منزله في بلدة حبلة، قرب قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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