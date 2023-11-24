روسيا تسقط 16 مسيّرة أوكرانية فوق القرم وفولغوغراد

أفادت وزارة الدفاع في موسكو، أمس، بأن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت 13 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم. وذكرت الوزارة أنه تم إسقاط 3 مسيّرات أخرى، فوق فولغوغراد جنوبي روسيا إلى الشرق من أوكرانيا. وأكدت روسيا تصدّيها للمسيّرات بنجاح، موضحة أن تقارير الأضرار ستظهر لاحقاً.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان ((أحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم (...) باللجوء إلى مسيّرات جوية ضد مواقع في أراضي روسيا الاتحادية)). وأوضحت: ((أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 مسيّرة، 13 فوق شبه جزيرة القرم، و3 فوق منطقة فولغوغراد)).

في الأثناء، أعلن الجيش الأوكراني أنّ أنظمة دفاعه الجوي، أسقطت خلال الليل 3 مسيّرات، أطلقتها القوات الروسية. وأضاف أنها أطلقت صاروخين جويين موجهين، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

من جهتها، شنت أوكرانيا، إحدى أكبر هجماتها بمسيّرات على شبه جزيرة القرم، منذ اندلاع الحرب، بحسب ما نقلت وكالة ((أسوشيتدبرس)) الأمريكية، عن مسؤولين روس.

وقال حاكم إقليم خيرسون، فلاديمير سالدو، إن أوكرانيا شنت هجوماً كبيراً بطائرات مسيّرة على شبه جزيرة القرم في وقت مبكر، أمس.

وأكد سالدو إسقاط عشرات الطائرات المسيّرة فوق الإقليم، كما الجزء الشمالي من شبه جزيرة القرم.

في الغضون، قال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية، كثفت مساعيها على مدار أسابيع لاقتحام مدينة أفدييفكا، ذات الأهمية الاستراتيجية شرقي البلاد، موضحين أن القوات الروسية، تشن موجة ثالثة من الهجمات على أفدييفكا، وتقصف بشكل ممنهج وسط المدينة الصناعية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا، فيتالي باراباش، بدأت الموجة الثالثة (من الهجمات).. إنهم يهاجمون من كل الجهات، من الجانبين الجنوبي والشمالي، كما فعلوا من قبل، إنهم يهاجمون المنطقة الصناعية.

وأضاف أنه بعد قصف مدفعي، وجوي، مكثّف، هاجمت القوات الروسية المدينة، شديدة التحصين من اتجاه إضافي، وانتشرت على طول خط التماس، بينما كانت تهاجم من قبل بتشكيل الصفوف الرأسية الطويلة، مضيفاً أن المدينة تتعرض لما يصل إلى 40 قصفاً يومياً.

وتابع: القوات الروسية استهدفت أفدييفكا بقنابل جوية موجهة، وذخائر عنقودية، ونفذت 30 إلى 40 ضربة ((كبيرة)) كل يوم. وأكد باراباش أن 1350 شخصاً لا يزالون في البلدة التي كانت تعد قبل الحرب نحو 30 ألفاً، منبهاً إلى إجلاء 102 شخص خلال الأسبوع الماضي.

تقع أفدييفكا على الأطراف الشمالية لمدينة دونييتسك، وهي مدينة تقع في إقليم يحمل الاسم نفسه. بينما يمنح موقع أفدييفكا، القوات الأوكرانية مزايا مدفعية على المدينة، ويمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لها لتحرير دونييتسك.

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