4 هجمات على قواعد أمريكية في العراق وسوريا

أفاد مسؤول عسكري أمريكي، بأن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا، أول من أمس، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات، أو أضرار في البنية التحتية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أن القوات الأمريكية، والدولية، هوجمت في موقعين شمالي شرق سوريا، بعدة صواريخ، وطائرة مسيرة.

في العراق، هاجمت عدة طائرات مسيرة، قاعدة ((عين الأسد)) الجوية، غربي بغداد، كما هاجمت طائرة مسيرة، قاعدة تضم قوات أمريكية قرب مطار أربيل شمالي البلاد.

وأكد المسؤول العسكري الأمريكي، أنه حتى أول من أمس، وقع 36 هجوماً في العراق، و37 في سوريا.

فيما نقلت ((رويترز))، عن محللين، قولهم إن جماعة مسلحة تبنت، أمس، مسؤولية الهجمات على الموقعين العسكريين في العراق. وأدانت حكومة بغداد الهجوم، ووصفته بـ((تصعيد خطير، فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية)).

في السياق، كشف مصدر أمني، أمس، عن زيادة كبيرة في أعداد القوات الأمريكية، داخل قاعدة ((عين الأسد)) الجوية، من جنسيات مختلفة، مؤكداً أن معظمهم من الجنسية الأمريكية، تم استدعاؤهم من قواعد أمريكية، داخل العراق وخارجه.

ونوه المصدر الأمني، بأن القوات الأمريكية، أنشأت أبنية جديدة داخل قاعدة ((عين الأسد)) الجوية، وألمح إلى أن القيادات الأمنية داخل ((عين الأسد))، لا تتوافر لديها معلومات عن دواعي الزيادة الكبيرة في أعداد القوات الأمريكية داخل مبنى القاعدة.

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