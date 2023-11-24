الصين: ملتزمون بدعم الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي

أكدت الصين، أمس، موقفها المتمثل في الالتزام بدعم الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال مؤتمر صحافي مشترك في بكين، مع نظيرته الفرنسية، كاترين كولونا، التي تقوم بجولة تركز على الشرق الأدنى، ابتدأتها من الصين، للاحتفاء بمرور 60 عاماً على العلاقة الصينية ـ الفرنسية.

وقال وانغ، رداً على سؤال عن موقف بلاده من علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ((موقف الصين واضح، سنلتزم بدعمنا للاستقلال الاستراتيجي لأوروبا)).

وأضاف: إن أوروبا يجب ألا تخشى من التعاون مع الصين، بسبب المنافسة.

وتابع: ((بالطبع سيكون هناك تنافس في التعاون، لكن لا يجب أن نخشى من التعاون بسبب التنافس. إن أكبر خطر يجب علينا التخلص منه هو الغموض الذي جاء به تسييس كل شيء))، مفيداً بأن الاعتمادية التي يجب الحد منها سريعاً هي التي تنطوي على سياسات الحماية.

وأكد وانغ، ((سنستمع إلى مطالب الشركات الأوروبية ونحل مشكلات المستثمرين الأجانب في الصين بجدية)). وأردف: ((نعتقد أن باستمرار التعاون بين الصين وأوروبا، لن يكون هناك مواجهات بين طرفين، ولا انقسامات عالمية، ولا حرب باردة جديدة)).

وأعرب وانغ عن أمله في تعميق أطر التعاون التقليدية مع فرنسا، في مجالات الطاقة النووية المدنية، والفضاء، واستكشاف مجالات أخرى، مثل: التعليم والبحث العلمي. وشدد على أن بلاده تحتفظ بعلاقات ودية طبيعية مع جميع الدول، منها: إيران، وروسيا، وكذلك فرنسا.

هيمنة

في المقابل، هيمنت الحرب في غزة، والحرب الأوكرانية ، على تصريحات كولونا خلال الإحاطة الإعلامية، وجددت مطالبة بلادها بالإفراج عن ((جميع)) الأسرى في قطاع غزة.

وحول الحرب في أوكرانيا، قالت كولونا، إنها تعوّل على ((تنبّه)) السلطات الصينية لتجنب أي مساهمة في المجهود الحربي الروسي، وقالت: ((نحن نعوّل على تنبّه السلطات الصينية حتى لا تسهم أي جهة في الصين، خصوصاً القطاع الخاص، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المجهود الحربي لروسيا)).

الأمر الذي بينه مصدر دبلوماسي في باريس، نقلت ((فرانس برس))، عنه قوله: إن الوضع في الشرق الأوسط على جدول أعمال محادثات كولونا ومحاوريها الصينيين، موضحاً أن ((الصين لاعب له أهمية أكبر من أي وقت مضى في المنطقة)) ويعود ذلك خصوصاً إلى ((علاقتها المهمة والقوية مع إيران)).

وأضاف: ((أول شيء نتوقعه من الصين في هذا الصراع، هو توحيد جهودها مع جهودنا، لضمان تجنب أي تصعيد إقليمي، نظراً إلى الرسائل التي يمكن أن توصلها إلى لاعبين إقليميين، خصوصاً إيران)).

مسؤوليات دولية

إلى ذلك، ذكرت كولونا، محاورها وانغ، بأن الصين، وفرنسا، ((عضوان دائمان في مجلس الأمن))، ولديهما بصفتهما هذه ((مسؤوليات دولية)). وأكدت أنهما ((تسعيان جاهدتين لإيجاد إجابات للتحديات الكبرى، خصوصاً تحديات المناخ، والتنوع البيولوجي، وأي شيء يمكن أن يخفف التوترات في العالم)).

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