معوقات تواجه مبادرة باتيلي في ليبيا

تشهد ليبيا سجالاً حاداً حول المبادرة الجديدة للمبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، المعنية بحلحلة الأزمة السياسية، عبر إيجاد توافق وطني حول القوانين الانتخابية التي سيتم اعتمادها خلال استحقاقي ((الرئاسي))، و((البرلماني)).

لاقت مبادرة باتيلي ترحيباً غربياً، وحثاً للأطراف الليبية على الاستفادة منها، لتحقيق استقرار وازدهار طويل الأمد، للشعب الليبي، فيما تباينت مواقف الفرقاء الليبيين بين رفض وقبول، وحتى التشكيك في جدوى المبادرة.

وأكدت أوساط ليبية مطلعة لـ((البيان)) أن هناك أطرافاً ترفض المبادرة بسبب خلاف تحديد الأولويات، وتقييم الأطراف المدعوة، واستجابتها بتقديم تنازلات سياسية، تساعد على تجاوز الأزمة.

وتابعت أن أغلبية أعضاء مجلس النواب يرفضون المبادرة، وكذلك أعضاء من مجلس الدولة، بينما استبعدت مصادر عسكرية موافقة القيادة العامة للجيش الوطني على مباحثات مع سلطات المنطقة الغربية.

واعتبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن مبادرة باتيلي متوقعة، رافضاً حضور عبدالحميد الدبيبة، كونه سحبت عنه الثقة ولا يعتبر رئيساً لمجلس الوزراء وفق قوله.

ورأى النائب، مصباح دومة، أن باتيلي لم يستوعب البيئة السياسية الليبية، وأنه فضّل التعامل مع أشخاص وليس مؤسسات. كما عبرّ عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، عيسى العريبي، قائلاً: ((الطاولة المستديرة التي دعا إليها باتيلي مرفوضة)). واستنكر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، تجاهل حكومته مقابل دعوة ((كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة، انتهت ولايتها، ولا تمثل أطياف الشعب الليبي)).

واتهم حمّاد البعثة الأممية ورئيسها بـ((ازدواجية المعايير)) في التعاطي مع الشأن الليبي، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين بديلاً عن باتيلي ((تكون اختياراته وفق معايير الحياد والكفاءة)).

وأكد عدم شرعية ((القمة الخماسية)) المرتقبة، مجدداً رفضه القطعي لأي مخرجات تنتج عنها.

وكان أعضاء مجلسي الدولة والنواب الليبيين عن المنطقة الجنوبية، عبّروا خلال اجتماع مشترك في طرابلس، عن رفضهم مبادرته ((المعنية بمباحثات الطاولة الخماسية))، لعدم وجود أي تمثيل لفزان في مبادرته المقترحة))، معلنين صياغة وثيقة باسم ((وثيقة فزان)) وتقديمها للبعثة لتوضيح الرؤية السياسية للجنوب الليبي بشأن التنمية والاستقرار السياسي في المنطقة.

ويرجح مراقبون محليون، أن يتم تأخير الاجتماع التحضيري إلى أواخر ديسمبر المقبل، ما يتيح فرصة جس نبض كل طرف على حدة، لا سيما أن الأمم المتحدة ترفض خوض تجربة للحل السياسي في ليبيا، إن لم تضمن لها كل ظروف النجاح.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز