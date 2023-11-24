غزة تلتقط أنفاسها وسط آمال إنهاء الحرب

استفاق قطاع غزة، أمس، على مشهد مختلف، فلا قصف، ولا استهداف، مع بدء سريان هدنة مؤقتة، طال انتظارها بين إسرائيل وحركة ((حماس)) الفلسطينية، وسط آمال أن تكون مقدمة لإنهاء حرب مفتوحة، بدأت قبل 7 أسابيع، فيما تم انتشال 25 جثماناً من تحت الأنقاض، وسط أنباء عن أخرى متحللة، وسط مشاهد صادمة للدمار الكبير.

وشهدت مدينة رفح، جنوباً، حركة نشطة في الشوارع، خرج فيها السكان دون خوف من القصف الإسرائيلي، متوجهين إلى الأسواق، لشراء حاجياتهم، وسط ترقّب لما قد يحدث بعد انتهاء أيام الهدنة الأربعة.

أما الشمال، فأعلن الجيش الإسرائيلي منع التجوّل، معتبراً أنه ((منطقة حرب)). وأكد أن الحرب في قطاع غزة لم تنتهِ بعد، وأن تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت. وفيما حاول آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى بيوتهم شمالاً، أطلقت عليهم القناصة الإسرائيلية، النار، ما أدى إلى إصابات. من جهة أخرى، أتاحت الهدنة المؤقتة، تدفقاً معقولاً للمساعدات، بما فيها الوقود، من خلال السماح بدخول 200 شاحنة تقريباً كل يوم، وهو معدل يقترب من نصف ما كان يدخل القطاع قبل السابع من أكتوبر، والذي تقدره الأمم المتحدة بنحو 500 شاحنة. ويُنتظر أن تمنح الهدنة أهل غزة فرصة لالتقاط الأنفاس ولملمة الجراح التي أحدثها القصف الإسرائيلي المتواصل يومياً على مدى 48 يوماً، والذي لم يتح لهم فرصة دفن موتاهم .

كما اضطلع الفلسطينيون، على حجم الكارثة، والجرائم، والدمار الهائل، الذي خلفته القوات الإسرائيلية في مناطق وأحيائهم، فيما انتشلت فرق الإنقاذ جثامين 25 فلسطينياً من حي النصر في قطاع غزة، تم نقلهم إلى المستشفى المعمداني.

وأفاد شهود عيان بأنهم خلال عودتهم إلى منازلهم بالمناطق الغربية لمدينة غزة، وفي بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال)، عثروا على جثامين عشرات الفلسطينيين الذين سقطوا على يد الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الشهود أن الجثامين كانت متحللة، ما يشير إلى مصرعهم قبل عدة أسابيع، خلال عمليات التوغل، أو أثناء حركة النزوح من مدينة غزة إلى مناطق جنوبي القطاع.

كما اكتشف الفلسطينيون حجم دمار هائل خلفه القصف الجوي، وعمليات التوغل البري الإسرائيلي في مناطق مدينة غزة والشمال.

من بين أكثر المناطق التي شهدت دماراً واسعاً، بلدات بيت حانون، وبيت لاهيا، وجباليا (شمال)، وأحياء الرمال، وتل الهوى، والشيخ عجلين، ومحيط مجمع ((الشفاء)) الطبي وسط مدينة غزة.

أما في مجمع الشفاء الطبي، فإن قوات الجيش الإسرائيلي، انسحبت أمس بعد نحو 10 أيام على اقتحامه، وتدمير أجزاء مهمة فيه، منها مولدات الكهرباء، وأجهزة طبية، إضافة لمضخات الأكسجين.

بينما ألقت طائرات حربية إسرائيلية فوق جنوب قطاع غزة، منشورات، تحذر الناس من مغبّة العودة شمالاً، كتب فيها ((الحرب لم تنتهِ بعد))، و((العودة إلى الشمال ممنوعة، وخطرة جداً)). كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن الهدنة الحالية في قطاع غزة، ما هي إلا ((توقف قصير ومؤقت))، ستستأنف إسرائيل بعده العمليات بكامل قوتها العسكرية.

تتمركز الآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة شارع الرشيد، على امتداد محافظة الشمال، ومدينة غزة، علاوة على وجودها في الجزء الجنوبي من منطقتي حي الزيتون، والشيخ عجلين.

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