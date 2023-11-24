تحركات عربية أوروبية لترتيبات «ما بعد الهدنة»

لم تكد تمر بضع ساعات على دخول أول هدنة إنسانية في قطاع غزة، حتى بدأت تحركات للتعامل مع مرحلة ((ما بعد الهدنة))، إذ تسعى دول عربية وإقليمية، وبدعم دول أوروبية، لتمديد الهدنة المؤقتة، باتجاه إقرار لـ((وقف إطلاق النار))، والتحرك نحو ((حلول سياسية)) للحرب. حيث عقدت ((قمة ثلاثية)) في مصر، أكدت ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية القصيرة في غزة بعد انتهائها، لكن إسرائيل أعلنت استدعاء سفيري إسبانيا، وبلجيكا، بسبب تصريحات أدلى بها رئيسا وزراء البلدين، بعدما أكدا أن ((ما يحدث في قطاع غزة كارثة إنسانية)).

وأوضح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، والبلجيكي، ألكسندر دي كرو، عقب القمة الثلاثية في القاهرة، أن ((الأولوية الآن، هي احتواء التصعيد، وتوفير مساعدات لقطاع غزة)).

وقال السيسي إنه على المجتمع الدولي ((الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإدخالها الأمم المتحدة))، مشيراً إلى أن إحياء ((حل الدولتين)) مطلب لكن يجب التحرك الآن للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وجدد الرئيس المصري موقف بلاده القاطع برفض فكرة تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشدداً على أن ((الأمر مختلف عن استقبال مصر 9 ملايين من أبناء العديد من الدول، مثل: سوريا، أو العراق، أو السودان، أو ليبيا، في فترات زمنية سابقة)). ونوّه بأن ما يحدث في غزة ((أمر خطير وهو تهجير قسري إلى خارج القطاع))، موضحاً أنه ((يجب إيجاد مناطق آمنة في كل قطاع غزة لإيواء من فقدوا منازلهم)).

ونبّه السيسي إلى ((ضرورة إدخال كل أنواع المساعدات إلى القطاع))، مؤكداً أن معبر رفح ((لم، ولن يغلق، ولا بد من دخول مساعدات تكفي مواطني غزة))، مضيفاً إن ((مصر قدمت 70 % من المساعدات التي دخلت إلى غزة)).

وأكد رئيسا الوزراء الإسباني والبلجيكي، سانشيز، ودي كرو، ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية القصيرة في غزة بعد انتهائها، لتكون نقطة انطلاق نحو وقف دائم لإطلاق النار في القطاع. وشدد سانشيز على ضرورة إنهاء ((الكارثة الإنسانية في غزة))، وأكد ضرورة استمرار الهدن الإنسانية والانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأوضح الحاجة الماسّة إلى ((عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب فرصة ممكنة)).

بينما دعا دي كرو، إسرائيل، إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وفتح معابرها مع قطاع غزة، وألا يقتصر دخول المساعدات على معبر رفح المصري. إلى ذلك، عقد سانشيز، ودي كرو مؤتمراً صحافياً من أمام الجانب المصري لمعبر رفح، وأكدا أنه ((حان الوقت لإنهاء دورة العنف التي تعصف بالمنطقة منذ عقود عبر إقرار ((حل الدولتين))، والاعتراف بدولة فلسطينية)).

وأعرب دي كرو عن رفضه ((قتل المدنيين))، مضيفاً: ((لن نقبل بتدمير غزة))، مشدداً على أنه ((لا حل عسكري للصراع))، وأن مؤتمراً دولياً للسلام ((يجب أن ينطلق في أقرب وقت ممكن)). في الغضون، أعلنت إسرائيل، استدعاء سفيري إسبانيا، وبلجيكا، بسبب تصريحات رئيسا وزراء البلدين خلال المؤتمر الصحافي المشترك على حدود قطاع غزة.

بينما أعطى وزير الخارجية الإسرائيلي، تعليماته باستدعاء سفيري إسبانيا، وبلجيكا، ((لتوبيخهما))، احتجاجاً على تصريحات سانشيز ودي كرو. وكان رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا، أكدا أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن القتل العشوائي في قطاع غزة غير مقبول.

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