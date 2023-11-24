نجاح اليوم الأول لتبادل الأسرى ضمن «هدنة غزة»

مع سريان الهدنة المؤقتة في حرب غزة، بدأت، أمس، بنجاح عملية تستغرق أياماً عدة، للمّ شمل الأسرى وعائلاتهم في فلسطين وإسرائيل، حيث أطلقت حركة «حماس»، 24 أسيراً بينهم 13 إسرائيلياً، و 10 تايلانديين، وفلبيني، فيما عانق 39 فلسطينياً، من النساء والأطفال، الحرية، بعد الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية ضمن الدفعة الأولى لصفقة تبادل الأسرى. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن ما تم الاتفاق عليه بين «حماس»، وإسرائيل، تم تنفيذه بنجاح في اليوم الأول.

وذكرت اللجنة، في بيان، «بدأت فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنفيذ عملية تستغرق أياماً عدة لتسهيل إطلاق سراح ونقل الأسرى المحتجزين في غزة، والمعتقلين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية». وأوضحت أن العملية ستشمل «تسليم مساعدة إنسانية إضافية إلى غزة».

وأطلقت حركة «حماس» سراح الموجة الأولى من الأسرى، لتبدأ عملية تبادل تستمر أربعة أيام، قادت إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة. كما تم نقل 24 أسيراً من غزة عبر معبر رفح الحدودي أمس، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام «الشاباك»، في بيان مشترك، إن الأسرى المفرج عنهم من غزة، وصلوا إلى إسرائيل وتم التأكد من هوياتهم. وجاء في البيان سنرافق المحتجزين المفرج عنهم إلى المستشفيات حيث سيلتقون بعائلاتهم. وكانت أطقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلت 13 أسيراً من بين المحتجزين لدى «حماس» إلى الجانب المصري، عبر معبر رفح البري، ومن هناك جرى نقلهم إلى إسرائيل. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن «الحالة الصحية للأطفال والأمهات المفرج عنهم من غزة جيدة».

وذكر إعلام إسرائيلي، أن المحتجزين التايلانديين المفرج عنهم عبروا غزة إلى إسرائيل وفي طريقهم لمركز «شامير» الطبي، وصرح مصدر بأن جميع التايلانديين من الرجال خرجوا في اتفاق منفصل ولا يشملهم اتفاق التبادل الذي يتضمن نساء وأطفالاً. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أمريكا وبريطانيا تقولان، إن المجموعة الأولى من المحتجزين المفرج عنهم، لا تشمل أياً من رعاياهما. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن الصليب الأحمر الدولي، تسلم 24 مدنياً كانوا محتجزين في قطاع غزة.

وأوضح أن المفرج عنهم 13 إسرائيلياً و10 تايلنديين وفلبيني واحد. وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن «الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح تايلانديين، بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين من الأطفال والنساء». فيما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، عبر منصة «إكس» الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، تطبيقاً لالتزامات اليوم الأول من اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس.

يتضمن اتفاق الهدنة المؤقتة، وقف إطلاق النار 4 أيام، وإطلاق 50 أسيراً إسرائيلياً من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع. وأكدت «الخارجية القطرية»، أنه تم الإفراج عن 39 أسيراً فلسطينياً من النساء والأطفال. كما أعلن جيش الاحتلال بدوره أنه أنهى استعداداته لتسلم الأسرى الإسرائيليين المحررين. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها «غادرت الأسيرات الأمنيات الـ24 سجن الدامون والأسرى الأمنيون الـ15 سجن مجدو، ضمن الصفقة».

وخرجت حافلة تابعة للصليب الأحمر، من سجن «عوفر» بالضفة الغربية المحتلة، تقل عدداً من الأسرى، وسط تجمهر ذويهم، وحشد من الفلسطينيين أمام السجن. بينما عمّت مظاهر الفرح الأسيرات المفرج عنهن وأسرهن وعموم الفلسطينيين بعد إفراج إسرائيل عن 39 امرأة، وطفلاً، بموجب اتفاق الهدنة. وقالت مصادر محلية في القدس الشرقية، إن الشرطة الإسرائيلية استدعت عدداً من أهالي الأسرى الفلسطينيين، وحذرتهم من إبداء أي تظاهر احتفال.

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