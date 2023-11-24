بدء دخول المستشفى الميداني الإماراتي إلى غزة

أعلنت وزارة الخارجية أمس عن بدء عملية إدخال المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح، لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وسيتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الميداني وتقديم الرعاية الطبية للمصابين وذلك ضمن عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية، التي أطلقتها الامارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وسيجري تنفيذ المستشفى عبر عدة مراحل، حيث تبلغ سعته أكثر من 150 سريراً وتضم أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة للأطفال والبالغين، بجانب عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة، إضافة إلى خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية والخدمات الطبية المساندة.

ويأتي المستشفى ضمن جهود الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

وثمنت وزارة الخارجية دور المواطنين والمقيمين المتطوعين لدعم حملة ((تراحم من أجل عزة)).

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