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«هيئة الهلال الأحمر» توقّع عقود توريد أجهزة طبية لمستشفى في القاهرة

11/24/2023 7:26:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عقود توريد أجهزة طبية لمستشفى ((أهل مصر لعلاج الحروق)) في القاهرة، تنفيذاً لمبادرة الهيئة، التي أعلنتها خلال النسخة السابعة لـ((ماراثون زايد الخيري))، التي أقيمت في محافظة الإسكندرية العام الماضي، وتم توجيه ريعها لدعم قدرات المستشفى الطبية والعلاجية.

وقعت العقود نيابة عن الهيئة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبة الدولة الدائم لدى الجامعة العربية، بحضور فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي في الهيئة، والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

جاء ذلك خلال زيارة مريم خليفة الكعبي للمستشفى المذكور، حيث تفقدت أقسامه الطبية المختلفة، تمهيداً لافتتاحه وتشغيله.

وأكدت الكعبي أن الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحرص على العمل الإنساني كونه ركناً أساسياً وبعداً مهماً في سياستها الخارجية، حيث دأبت على تقديم المبادرات الإنسانية، وفق عمل مؤسسي ونهج واضح.

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