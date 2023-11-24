النائب العام لأبوظبي يبحث مع وفد حقوقي بحريني سبل التعاون

بحث المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، مع وفد رسمي بحريني برئاسة الدكتور يوسف عبد الكريم بوجبري، المدير العام لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، سبل تطوير التعاون بين النيابة العامة والمؤسسات المعنية في البحرين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في البلدين الشقيقين.

واطلع الوفد على جهود قسم التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة، والخدمات الرائدة التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي للأجانب، وسهولة إنجاز المعاملات، كما استمع إلى شرح مفصل حول إدارة المنظومة القضائية والخدمات العدلية بالدائرة.

وأكد النائب العام، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية هذه اللقاءات في تفعيل أوجه التعاون المشترك وتوطيدها وبحث الإمكانات لدعمها في مختلف المجالات، خصوصاً النيابية والقضائية والقانونية.

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