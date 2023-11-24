«نيويورك أبوظبي» تستضيف جلسة وعي لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

استضافت جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع أكاديمية سمية بن عمر الدولية للاستشارات، جلسة وعي، تناولت كيفية إعداد الشباب إلى سوق العمل، وأكد المتحدثون أهمية توسيع مدارك الطلبة خلال المرحلة الجامعية، والانخراط في العمل المجتمعي خصوصاً التطوعي.

ولفتوا إلى أهمية مشاركة الطلبة في المؤتمرات والمنتديات التي تستضيفها الدولة، وذلك بغرض إكسابهم الخبرات الحياتية اللازمة لمرحلة ما بعد الجامعة، ودعم السيرة الذاتية للخريج الباحث عن العمل.

عمل تطوعي

من جهته أكد الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، خلال الجلسة، أهمية تهيئة الطلاب للمرحلة الجامعية، بحيث يتم دمجهم في العمل المجتمعي خصوصاً التطوع.

وأفاد بأن جمعية الإمارات للسرطان، وهي خيرية إنسانية تستقطب الطلاب المتطوعين عبر منصات التطوع، وهي بمثابة تدريب عملي لهم تكسبهم الخبرة اللازمة لسوق العمل، ورفد السيرة الذاتية للخريج بالعمل المجتمعي، مما يسهم في إقناع صاحب العمل سواء الحكومي أو الخاص بتنوع مهارات الطالب وتفاعله المجتمعي، مما يؤدي إلى زيادة حظوظه في الحصول على وظيفة.

صقل المهارات

أشارت الدكتورة سمية بن عمر الرئيس التنفيذي للأكاديمية إلى عدم اعتماد الطالب على سنوات الدراسة الجامعية دون الانخراط في العمل المجتمعي، والانضمام إلى الجمعيات الخيرية، إضافة إلى صقل مهاراته بدورات تدريبية في تنمية الذات وتكوين الشخصية، والتي تعتبر رأس المال الحقيقي للخريج، والتي تفتح له أبواب الحصول على وظيفة مناسبة.

ولفتت إلى أهمية استغلال الإجازة السنوية الطويلة في تنمية المهارات بعيداً عن التدريب العملي الملاصق لدراسته التخصصية.

وفي سياق متصل لفتت الدكتورة عائشة الظاهري أخصائية صحة عامة إلى أهمية اكتساب الطالب لمهارات الإرشاد والتوجيه، والتي تسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة والتأهيل إلى سوق العمل، مؤكدة أهمية عدم النظر إلى الراتب المتوقع من الوظيفة بقدر رسم خطة للتطور، ومن ثم سيحصل على الراتب الذي يصبو إليه، عندما يتحول إلى موظف قائد مُلم بمعارف عديدة ومتنوعة.

متابعة المتغيرات

وبدوره أكد الدكتور عبداللطيف العزعزي الرئيس التنفيذي لمركز التميز للتدريب أهمية اطلاع الطالب على أحدث المتغيرات في تخصصه، خلال مرحلته الجامعية، وعدم الاكتفاء بالمحتوى الدراسي، إضافة إلى أخذ فكرة عن الأمور القانونية والإدارية، وعدم التركيز على معرفة بعينها دون غيرها.

وأضاف: كما يجب اكتساب الطالب لمهارات التواصل والذكاء العاطفي والمهارات القيادية، وهذه المهارات سيكتسبها من خلال مشاركته في المؤتمرات والمنتديات والمهرجانات، والتي تحرص مؤسسات الدولة المختلفة على تنظيمها.

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