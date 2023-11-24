معرض أبوظبي الدولي للأغذية ينطلق الأسبوع المقبل

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ينطلق معرض أبوظبي الدولي للأغذية الأسبوع المقبل، ويستضيف مجموعة من كبار المتحدثين في القطاع عالمياً.

وتنظم شركة كابيتال للفعاليات، التابعة لمجموعة ((أدنيك))، الدورة الثانية من المعرض، عبر شراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك بين يومي 27 و29 نوفمبر، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك))، وسيناقش المتحدثون عدة قضايا، من بينها الاستدامة الغذائية، وتطوير المرونة الغذائية، والشركات والاستثمارات الغذائية.

وستتضمن فعاليات اليوم الأول من المعرض جلسة نقاش حول ((بناء شبكات غذائية مستدامة: مخطط دولة الإمارات نحو منظومات مرنة)).

وسيلقي الكلمة الافتتاحية للمعرض صالح لوتاه، رئيس مجموعة أعمال صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وسوف يتطرق المتحدثون خلال هذه الجلسة إلى مجموعة من المسائل المهمة، من بينها بناء منظومة غذائية مستدامة ومرنة، وتشجيع التعاون والتضافر بين الأطراف المعنية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التنمية الفعالة لقطاع الأغذية.

كما سيشهد اليوم الأول من المعرض حفل توقيع ((تعهد هدر الغذاء))، المبادرة التي ستوقع خلالها الأطراف المعنية المدعوة ورواد الصناعة، وممثلو الحكومة، والحاضرون على تعهد يهدف إلى تقليص هدر الغذاء.

وسيشهد اليوم الثاني عقد جلسة نقاش حول ((الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين التنافسية والشؤون التنظيمية))، والتي ستبدأ بحوار بين الدكتورة فرح علي الزرعوني، الوكيل المساعد في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة سوزان باعقيل، رئيسة مجموعة الشؤون التنظيمية في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن يتبع ذلك نقاش معمق حول أبرز ملفات الجلسة من جانب الدكتورة نوف خميس العلي، مديرة إدارة تعزيز الصحة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، وبرابتي راي، رئيسة قسم الجودة والمبادرات الاستراتيجية لدى مجموعة شركات بركات الإماراتية، والدكتورة سوزان باعقيل.

وفي اليوم نفسه ستبحث الدكتورة عفراء الظاهري مع الدكتور أحمد فواز العتوم، وكلاهما من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، موضوع ((الممارسات الزراعية وتعميم الاستهلاك المحلي)).

وسيشهد اليوم الختامي جلسة خاصة حول ((فرص التمويل والاستثمار في قطاع الأغذية الزراعية))، والتي ستضم نقاشاً لنتائج دراسة حول معدل استهلاك الأغذية في إمارة أبوظبي، أعدتها الدكتورة حنان عفيفي، الباحثة الرئيسية لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعرضاً تقديمياً بعنوان ((مكتب الشراكات والاستثمارات: تعزيز الفرص الاستثمارية للهيئة))، تقدمه آمنة السبع من الهيئة نفسها.

اتجاهات مستقبلية

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ((أدنيك)): ((تقدم الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية منصة مهمة لإبراز أهم الأفكار الريادية، وتتيح فرصة متميزة لاستكشاف الاتجاهات المستقبلية ضمن قطاع صناعة الأغذية عالي الأهمية، كما أن هذا المعرض يسعى لتعزيز الاستدامة الغذائية، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

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