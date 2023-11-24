سلطان بن أحمد يحضر زفاف محمد الهوني

حضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالرحمن الهوني، في قاعة البيت متوحد في الإمارة بمناسبة زفافه إلى كريمة حسن معتوق آل علي.

وهنأ سموه العريس وذويه بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق وحياة أسرية سعيدة مليئة بالألفة والمودة.

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

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