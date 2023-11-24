سلطان بن أحمد يحضر زفاف محمد الهوني

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد عبدالرحمن الهوني، في قاعة البيت متوحد في الإمارة بمناسبة زفافه إلى كريمة حسن معتوق آل علي.
وهنأ سموه العريس وذويه بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق وحياة أسرية سعيدة مليئة بالألفة والمودة.
كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.
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