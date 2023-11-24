عهود الرومي: مشاريع علمية تحقق الاستباقية والاستدامة

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن علامة الجاهزية للمستقبل تبرز إنجازات المؤسسات الحكومية التي تصمم مشاريع عملية ومؤثرة تعزز جاهزية الدولة للمستقبل وتحقق الاستباقية والاستدامة في عالم سريع التطور وتشجع على اقتناص فرص المستقبل بما يعزز من تنافسية الإمارات ويرفع جاهزيتها للمستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة معاليها أمس سفينة الأبحاث البحرية ((جيون)) التي أعلن عن فوزها بعلامة الجاهزية للمستقبل، كأول سفينة من نوعها في الدولة تحصل على هذه العلامة التي يتم منحها للمؤسسات الاتحادية والمحلية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية واضحة ومحددة وعملية تعزز من جاهزية الدولة للمستقبل.

وتساهم سفينة الأبحاث البحرية ((جيون)) التي طورتها هيئة البيئة في أبوظبي، ودشنها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في يناير الماضي، في تعزيز الجهود المبذولة في مجال العلوم البحرية والتصدي لآثار تغير المناخ وإجراء تقييم ومراقبة شاملة للبيئة البحرية لتحقيق التزام الهيئة بتقييم وإدارة التنوع البيولوجي البحري.

بالإضافة إلى توفير منصة علمية موثوقة تلبي احتياجات البحوث البحرية في الدولة. وأكدت معاليها لدى زيارتها للسفينة بحضور رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة، أن ((جيون)) تعد أحد المشاريع التي تعزز جاهزية الدولة للمستقبل.

حيث ستساهم البيانات والأبحاث المتقدمة في زيادة التنوع البيولوجي البحري وتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 وتطوير سياسات وبرامج حكومية مستدامة تتصدى لتداعيات التغير المناخي.

نهج علمي

من جهتها قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري إن تطوير سفينة أبحاث تابعة للهيئة جاء ليؤكد على حرص قيادة وحكومة إمارة أبوظبي على دعم النهج العلمي الذي تتبعه الهيئة من أجل تعزيز جهود الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والمحافظة على صحة النظم الإيكولوجية المائية، خصوصاً في المحيطات، من خلال السعي دائماً إلى أن نكون من الرواد في مجال دراسات البحث العلمي المتطورة.

باستخدام الأدوات والمعدات الأكثر ابتكاراً، وستساهم سفينة الأبحاث الجديدة والمبتكرة هذه في الحفاظ على ريادتنا في البحث العلمي في المجال البحري وفي الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك - والتي تعد واحدة من أولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية وإحدى قصص نجاحنا المهمة.

وأضافت الدكتورة شيخة: سنواصل وضع أبوظبي على الخريطة العلمية كرائدة في شؤون البيئة والاستدامة، علاوة على ذلك فإن الطريقة التي قمنا بها بإنعاش مخزوننا السمكي يمكن أن تكون بمثابة معيار لدراسات المصايد السمكية في المجتمع الدولي، حيث إن رؤية الهيئة المستقبلية للمحافظة على المصايد السمكية وضمان تعافيها ومراقبتها من خلال سفينة الأبحاث هذه هي مثال على التزامها باستدامة البيئة البحرية.

وأكدت أن سفينة الأبحاث تعد أحد المشاريع السباقة في استشراف مستقبل النظام البيئي البحري، وتوظيف البحث العلمي لإدارة الثروة السمكية بشكل مستدام والحد من تداعيات التغير المناخي بما يسهم باستدامة الموارد لأجيال الحاضر والمستقبل.

وتعمل سفينة الأبحاث على مراقبة المخزون السمكي والتنوع البيولوجي البحري والحفاظ عليهما، إضافة إلى تعزيز شغف الباحثين الإماراتيين الشباب لإجراء دراسات وأبحاث في علوم المحيطات ومصايد الأسماك في أكثر البحار حرارة في العالم - الخليج العربي.

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