خليفة بن طحنون يحضر زفاف علي النيادي

حضر الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، حفل الاستقبال، الذي أقامه محمد خميس محمد النيادي، بمناسبة زفاف نجله علي على كريمة سيف مفتاح حمد النيادي، وأعرب سموه عن خالص تهانيه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مجلس أم غافة بمدينة العين عدد من كبار المسؤولين، وأقارب العروسين، وجمع من المدعوين.

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