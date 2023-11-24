خليفة بن طحنون يحضر زفاف علي النيادي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، حفل الاستقبال، الذي أقامه محمد خميس محمد النيادي، بمناسبة زفاف نجله علي على كريمة سيف مفتاح حمد النيادي، وأعرب سموه عن خالص تهانيه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.
حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مجلس أم غافة بمدينة العين عدد من كبار المسؤولين، وأقارب العروسين، وجمع من المدعوين.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN24112023000110011019ID1107482914
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.