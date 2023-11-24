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خالد بن محمد يلتقي أمين عام منظمة «الإيكاو»

11/24/2023 7:26:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، خوان كارلوس سالاسار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي ((الإيكاو)).

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك ومناقشة آخر التطورات في قطاع الطيران العالمي، وبحث سبل تعزيز التعاون بما يسهم في دعم الاستدامة ضمن قطاع الطيران. وأكد سموه خلال اللقاء أهمية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الابتكار لبناء مستقبل مستدام لصناعة الطيران، ما يسهم في تعزيز السلامة والأمن وكفاءة الطيران وحماية البيئة.

حضر اللقاء كل من: محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وسعيد محمد السويدي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ومريم البلوشي رئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني.

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