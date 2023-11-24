محمد الشرقي يؤكد دور الأعراس الجماعية في تعزيز التكافل الاجتماعي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور الأعراس الجماعية في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وإسهامها في تمكين المقبلين على الزواج من تكوين أسر مستقرة ذات أسس متينة ومترابطة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، العرس الجماعي الخامس والعشرين الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتحت رعاية سمو ولي عهد الفجيرة، في فندق دبل تري بالإمارة لـ((142)) عريساً من أبناء الإمارة.

حضر العرس الجماعي الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ سعيد بن سرور الشرقي.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتشجيع الشباب على المشاركة في الأعراس الجماعية، وتعزيز دورها في التخفيف من تكاليف الزواج عليهم، ونشر مفاهيم التكافل والتلاحم بين أبناء الوطن.

وهنّأ سموه، العرسان بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم السعادة في حياتهم المقبلة، وبناء أسر مستقرة ومتماسكة تنعم بحياةٍ آمنة وكريمة، مشيداً سموه بجهود اللجنة المنظمة للمناسبة في تنظيم وتسهيل مشاركة العرسان.

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