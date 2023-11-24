ولي عهد عجمان يستقبل السفير الإيطالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، لورينزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، الذي قدِم للسلام على سموه بمناسبة تسلم مهام عمله الجديد في الدولة.
ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير الإيطالي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين، وأشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا.
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