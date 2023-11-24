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ولي عهد عجمان يستقبل السفير الإيطالي

11/24/2023 7:26:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، لورينزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، الذي قدِم للسلام على سموه بمناسبة تسلم مهام عمله الجديد في الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير الإيطالي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين، وأشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا.

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