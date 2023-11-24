«الخط الأزرق» يخدم مناطق تضم مليون نسمة و56.5 ملياراً منافعه الإجمالية

قال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: إن الخط الأزرق يمتد باتجاهين، الأول يمتد من محطة الخور الانتقالية على الخط الأخضر في منطقة الجداف، مروراً بدبي فستيفال سيتي، ومنطقة مرسى خور دبي، ومنطقة رأس الخور، ومنها إلى مدينة دبي العالمية (1)، التي تضم محطة انتقالية.

ويستمر باتجاه المدينة العالمية (2) و(3)، ثم إلى واحة دبي للسيليكون، وصولاً إلى المدينة الأكاديمية، ويبلغ طول هذا الجزء 21 كيلومتراً، ويضم 10 محطات، بينما يمتد الاتجاه الثاني للخط الأزرق من محطة سنتر بوينت الانتقالية على الخط الأحمر في منطقة الراشدية مروراً بمناطق مردف والورقاء وصولاً إلى المحطة الانتقالية في المدينة العالمية (1)، ويبلغ طوله 9 كيلومترات، ويضم أربع محطات، كما يتضمن المشروع إنشاء مرآب للقطارات في منطقة الروية الثالثة.

وأكدت الدراسات الأولية التي أجرتها الهيئة أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الرئيس لنمو اقتصاد أي مدينة في العالم، وأن المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الخط الأزرق، تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث يتوقع أن تصل إلى 2.60 عام 2040: (2.60 درهم منافع مقابل كل درهم من التكاليف).

فيما يتوقع أن تصل المنافع الإجمالية للمشروع إلى أكثر من 56.5 مليار درهم حتى 2040، نتيجة لحجم التوفير في الوقت والوقود وخفض معدل وفيات الحوادث، وخفض معدل الانبعاثات الكربونية، حيث يتوقع أن يسهم الخط الأزرق في خفض الازدحامات المرورية على محاور الطرق التي يخدمها، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25%.

كما يوفر الخط الأزرق ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي، و9 مناطق حيوية واقعة على طول الخط، ويربط كذلك خامس المراكز الحضرية وهو مركز واحة دبي للسيليكون، وبذلك تكون جميع المراكز الحضرية في دبي مربوطة بخطوط المترو.

وأضاف: ينفرد الخط الأزرق لمترو دبي بعدد من السمات البارزة، فهو يضم أول جسر لمترو دبي فوق خور دبي، يبلغ طوله 1300 متر، ومحطة أيقونية في مرسى خور دبي، تتميز بتصميمها المعماري الفريد، وهي من تصميم الشركة الرائدة عالمياً (SOM) سكيدموري، أوينغس وميريل (Skidmore, Owings and Merrill).

وتعد أحد أكبر مكاتب الهندسة المعمارية في العالم، وهي التي صممت برج خليفة، والبرج الأولمبي في نيويورك، وبرج سيرز في شيكاغو، كما يضم أكبر محطة نفقية انتقالية لشبكة المترو، تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 350 ألف راكب يومياً.

وينفرد الخط الأزرق كذلك باعتباره أول مشروع نقل مطابق لمواصفات المباني الخضراء (الفئة البلاتينية)، ويضم أيضاً محطتين انتقاليتين تربطان خطي مترو دبي، الأولى محطة سنتر بوينت على الخط الأحمر، والثانية محطة الخور على الخط الأخضر.

وأوضح معالي مطر الطاير أنه روعي في تحديد مسار الخط الأزرق، تحقيق الاستدامة في المشروع بحيث يربط العديد من المناطق والمشاريع ذات الكثافة السكانية العالية الحالية والمستقبلية، يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة في 2040.

حيث يخدم الخط الأزرق، ومرسى خور دبي، وفستيفال سيتي التي تعد من أهم المناطق التطويرية الواعدة، ومدينة دبي العالمية التي تضم السوق الصيني ووحدات سكنية كبيرة، يقطنها ويزورها أكثر من 200 ألف نسمة، كما يخدم مناطق سكنية مثل الراشدية والورقاء ومردف.







وكذلك واحة دبي للسيليكون التي تعد أحد المراكز الحضرية في خطة دبي 2040، والمدينة الأكاديمية التي يتوقع أن يصل عدد طلابها عام 2029 إلى أكثر من 50 ألف طالب جامعي.

وسيكون تنفيذ مشروع الخط الأزرق وفقاً لأحدث التقنيات العالمية في أنظمة القطارات، وروعي في تصميم المحطات الاستغلال الأمثل للمساحات، وتقليل تكلفة التنفيذ والتشغيل والصيانة، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل المختلفة مثل حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة.

ويأتي اعتماد مسار الخط الأزرق لمترو دبي، تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه مترو دبي، منذ افتتاحه في 9/9/2009، حيث أصبح العمود الفقري لنظام التنقل في دبي، والخيار الأول لتنقل السكان والزوار، ويستحوذ على قرابة 60% من إجمالي عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة التي تشمل إلى جانب المترو، حافلات المواصلات العامة، وترام دبي، ووسائل النقل البحري.

ونقل مترو دبي منذ تشغيله حتى أكتوبر الماضي 2.2 مليار راكب، وبلغ المتوسط اليومي لعدد ركاب المترو العام الجاري، أكثر من 685 ألف راكب يومياً، كما سجل مترو دبي نجاحاً كبيراً في تحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات التي بلغت 99.7%.

وساهم مترو دبي في تعزيز القوة التنافسية لدبي في تنظيم الفعاليات الدولية، وأهمها الاستضافة الناجحة لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي شهد تنفيذ مسار 2020 لمترو دبي، بطول 15 كيلومتراً، وبسبع محطات، كما ساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية التنموية للإمارة، وفي تعزيز الأنشطة السياحية، ورفع قيمة العقارات القريبة من محطات المترو.

يحتفظ مترو دبي بمكانته أطول مشروع مترو في العالم دون سائق، ويبلغ طوله حالياً 90 كيلومتراً منها قرابة 52 كيلومتراً للخط الأحمر، و23 كيلومتراً للخط الأخضر، و15 كيلومتراً لمسار 2020، ويضم 53 محطة، بواقع 29 محطة في الخط الأحمر، و18 محطة في الخط الأخضر، و6 محطات في مسار 2020، وأسطوله مكون من 129 قطاراً، والمرافق والخدمات المتوفرة في محطات مترو دبي، من أفضل المرافق والخدمات العالمية.

تضمن الحفل عرضاً إبداعياً حياً لمعزوفة خاصة بمشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وتضمن العرض الفني على خور دبي، تحليق 2500 طائرة درون، رسمت صورة ثلاثية الأبعاد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ثم شكلت أهم المحطات التاريخية في مسيرة مترو دبي من 2009، حتى 2023.

حيث تحركت الطائرات لرسم مسار الخط الأزرق، عبر جسر المترو يعبر خور دبي باتجاه منطقة مرسى خور دبي، تخللها مرور فيري دبي، وانطلاق الألعاب النارية، ويختتم العرض باحتفالية متوجة بالألعاب النارية باللونين الأزرق والأبيض.

50.000 طالب جامعي في المدينة الأكاديمية يستفيدون من الخط الأزرق في 2029

المشروع يرفع إجمالي طول السكك الحديدية في دبي إلى 131 كم و78 محطة و168 قطاراً

الخط الأزرق أول مشروع مترو يعبر فوق خور دبي بطول 1.3 كم

المشروع يضم ثلاث محطات انتقالية هي الخور وسنتر بوينت والمدينة العالمية

الخط الجديد يضم أكبر محطة نفقية في شبكة المترو على مساحة 44 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية 350 ألف راكب يومياً

تنفيذ محطة أيقونية بتصميم فريد في منطقة مرسى خور دبي على مساحة 8800 متر مربع بطاقة استيعابية 160 ألف راكب يومياً

مترو دبي نقل منذ تشغيله حتى أكتوبر الماضي 2.2 مليار راكب، بمتوسط يومي لعدد ركاب المترو يزيد على 685 ألف راكب يومياً في 2023

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