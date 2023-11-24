مناقشة أنماط الحياة الصحية ودور الشباب في العمل المناخي

ناقشت الجلسات الحوارية بملتقى ريادة الأعمال الاجتماعية في أبوظبي، أنماط الحياة الصحية ودور الشباب في العمل المناخي، وتم تبادل الأفكار حول مستقبل قطاع الأعمال.

كما تم تسليط الضوء على 12 مؤسسة اجتماعية محلية ودولية، بما في ذلك 10 مؤسسات اجتماعية خريجة من حاضنة هيئة المساهمات المجتمعية - معاً.

وأطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً بالتعاون مع ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال للشركات الناشئة التي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها والمدعومة من شركة تمكين، الدورة الافتتاحية لملتقى ريادة الأعمال الاجتماعية في أبوظبي.

وسلّط المنتدى الضوء على التحديات الملحة التي تواجه مشهد ريادة الأعمال الاجتماعية على الصعيدين المحلي والعالمي، وركّز على أهمية الارتقاء بمستوى مهارات الشباب للمساهمة في معالجتها، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل.

وشهدت الفعالية حضور 150 شخصاً، بمن فيهم المنظمات الحكومية وغير الحكومية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمستثمرين ورواد الأعمال الاجتماعيين ومؤسسي الشركات الناشئة وغيرهم الكثير.

يأتي تنظيم هذا المنتدى كجزء من شراكة طويلة امتدت على مدار ثلاث سنوات بين هيئة معاً وشركة ستارت إيه دي، من موقعها في جامعة نيويورك أبوظبي والدعم الذي تحظى به من شركة «تمكين»، بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الاجتماعي وتوفير فرصة فريدة لرواد الأعمال الشباب لتطوير شركاتهم الناشئة ذات التأثير الاجتماعي.



كما يهدف تنظيم المنتدى إلى تمكين المؤسسات الاجتماعية من خلال حاضنة معاً الاجتماعية التي تتبنى هذا العام شعار الاستدامة سعياً لتعزيز الابتكار وتسهيل تبادل المعارف والخبرات، بما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030 والمؤتمر الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) المقبل.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية- معاً: يؤكد ملتقى اليوم على هدف هيئة المساهمات المجتمعية معاً في دعم المؤسسات الاجتماعية المبتكرة لتسريع نمو وتطوير قطاع ثالث متنوع وفعال في أبوظبي.

ويجمع المنتدى تحت سقفه الأفراد الطموحين ممن يدركون دور ريادة الأعمال في إحداث التغيير الإيجابي، كما يشجع على تبادل التجارب والخبرات بين الأفراد ممن يتشاركون الرؤية والأفكار.

وتماشياً مع التزام حكومة أبوظبي المستمر بالتنمية الاجتماعية المستدامة، نطمح من خلال حاضنة معاً الاجتماعية إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية لتطوير حلول للأولويات الاجتماعية والثقافية والبيئية وتحقيق أثر إيجابي مستدام في مجتمعنا.

كما تحرص هيئة معاً من خلال التعاون مع القطاع الثالث والجهات الحكومية والخاصة، على دعم ورعاية مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات لتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية رائدة.

من جهته، قال راميش جاجاناثان، المدير العام لمنصة ستارت إيه دي: «يسرنا إطلاق الدورة الافتتاحية من ملتقى ريادة الأعمال الاجتماعية، حيث تأتي هذه الخطوة ثمرة للتعاون المميز مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً».

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