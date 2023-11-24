الإعلان عن فعاليات «مبادرة السعودية الخضراء» خلال «COP28»

كشفت المملكة العربية السعودية، أمس، عن جدول الأعمال وقائمة المتحدثين في النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي يُقام تحت شعار ((من الطموح إلى العمل))، وذلك بتاريخ 4 ديسمبر 2023م، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، على أرض مدينة إكسبو دبي.

ويجمع المنتدى نخبة من الشخصيات المؤثرة، وخبراء المناخ، وكبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين، بهدف تبادل الأفكار والرؤى، ومناقشة أفضل السبل المتاحة لمواجهة التحديات المناخية.

ويركز جدول أعمال المنتدى على عدة مواضيع أساسية، تشمل ابتكار حلول الطاقة النظيفة وتطبيقها، والنظام البيئي للبحر الأحمر، وتمويل أنشطة العمل المناخي، وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة، كما يمثل المنتدى فرصة مثالية للجهات المعنية بالعمل المناخي، لعقد حوارات مثمرة، وتبادل الأفكار والرؤى، وتسليط الضوء على المنهجيات المبتكرة في التصدي للتحدّيات البيئية، ودعم جهود العمل المناخي حول العالم.

وسيشهد المنتدى تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية التي تغطي أربعة محاور رئيسة، وهي: ((مجالات العمل البيئي في القطاع الصناعي))، و((مستقبل النظام المالي))، و((دور الابتكار في رحلة التحوّل))، و((التأثير الشامل للعمل المناخي))، وستتناول هذه الجلسات مجموعة من القضايا الملحة، بما في ذلك حلول مصادر الطاقة النظيفة، ومكافحة التصحر، والتقنيات المناخية المبتكرة، وحماية البحر الأحمر، والتخطيط الحضري المستدام، وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

وتقنيات الهيدروجين، والاستثمارات في تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والإصلاحات المستمرة في المنظومة المالية العالمية، وفي عام التقييم العالمي لمدى التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، سيوفر منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، منصة مهمة تسهم في تسريع الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية.

وإضافة إلى المنتدى، يسلط ((معرض مبادرة السعودية الخضراء)) الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية في المملكة حالياً، بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، في خطوة تعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز جهود العمل المناخي.

وستشهد مبادرة السعودية الخضراء هذا العام، تنظيم سلسلة حوارات تفاعلية، تهدف إلى تمكين المزيد من الجماهير من التعرّف إلى أحدث توجهات العمل المناخي، ومن المقرر إجراء هذه الحوارات يومياً في جناح معرض المبادرة، وتسلّط الضوء على التوجهات المستقبلية في مجال الاستدامة، بما يتماشى مع جدول أعمال مؤتمر ((كوب 28)).

ويسلّط معرض مبادرة السعودية الخضراء، الضوء على حجم وتنوع مبادرات العمل المناخي الجارية في المملكة، وقائمة الأفراد والهيئات والشركات التي تدعم هذه الجهود.