زكي نسيبة: جامعة الإمارات شريك في تحقيق أهداف «كوب28»

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن الجامعة وضعت خارطة طريق خاصة بها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28)) وما بعده.

وذكر معاليه أن الجامعة تقوم بدورها الوطني باعتبارها شريكاً في تحقيق الأهداف التي يسعى مؤتمر ((كوب28)) لإنجازها.

وأضاف أن خارطة طريق جامعة الإمارات ستحفز وتدعم العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمالها لمؤتمر ((كوب28))، بقوله: ((نركز على ثلاثة عناصر ذات صلة بالجامعة: البحث والابتكار، تطوير شبابنا - أخلاقياتهم ومعرفتهم ومهاراتهم، وشراكاتنا المحلية والدولية)).

35 مبادرة

وأوضح معاليه أن خارطة الطريق تتضمن 35 مبادرة لها أهداف ونتائج ملموسة يمكننا قياسها. لقد انطلق عدد من هذه الفعاليات منذ فترة، وسيستمر الكثير بعد ((كوب28))، مضيفاً: ((إن الخارطة تكمل وتوسع سجل الإمارات في البحث عن حلول عملية لتغير المناخ)).

ومضى بالقول: ((نعتمد على خبرتنا في مجال التكنولوجيا الزراعية والمياه، والحلول العلمية والهندسية التي تستفيد من النظام البيئي لدولة الإمارات)).

وتابع القول: ((إن التعليم والمهارات سيكونان محركين للتحول الأخضر، كما سيعالجان مخاوف أولئك الذين يرون أن هذا التحول قاتل للوظائف والفرص الاقتصادية)).

وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية تتوقع إنشاء أكثر من 25 مليون وظيفة خضراء جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، مع وجود المزيد في الأفق. ولمجاراة هذا النمو في الطلب، تحتاج الجامعات إلى الاستثمار في تطوير المهارات المطلوبة.

وأضاف أن هناك مبادرات بحثية جارية في الإمارات، تهدف إلى معالجة تغير المناخ، منها تعزيز الاستمطار، حيث يساهم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في الابتكار في مجال الأمن المائي. واستطرد قائلاً: ((نعمل معاً لضمان مشاركة الشباب الهادفة في COP28 ودفع البحث العلمي لدعم أهدافنا المناخية الطموحة)).

بنية تحتية

وقال معاليه إن التعاون بين الحكومات المحلية والوطنية والجامعات يحتاج إلى جلب القضايا البيئية في العالم الحقيقي إلى الفصل الدراسي، حيث يتيح ذلك للطلاب فرصة التعامل مباشرة مع المشكلات الحالية.

ونوه إلى أنه تماشياً مع إعلان الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، أنشأت جامعة الإمارات بنية تحتية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية. مشيراً إلى أن مكتب البحث العلمي في الجامعة أنشأ برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لزيادة الوعي بين الطلاب والمجتمع حول أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب البحثية، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في المجتمع، حيث مولت الجامعة 104 مشاريع بحثية شارك فيها 468 طالباً.

وزاد قائلاً: ((لدينا أيضاً أجندة العمل المناخي لجامعة الإمارات، والتي تهدف إلى دعم التزام دولة الإمارات بتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050)).