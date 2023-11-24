احتياجات تمويل التكيف مع تغير المناخ بالدول النامية تفوق التدفقات الدولية بـ 18 ضعفاً

كشف الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ومدير عام المركز الوطني للأرصاد، أن تقرير ((فجوة التكيف 2023)) الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023 يشير إلى حقيقة مهمة، مفادها أن الاحتياجات الفعلية لتمويل التكيف مع التغير المناخي في الدول النامية تتجاوز التدفقات المالية الدولية العامة، بما يتراوح بين 10 إلى 18 ضعفاً.

وهذا يعني وجود فجوة تمويلية تقدر بـ194 إلى 366 مليار دولار سنوياً، مما يمثل تحدياً كبيراً في مواجهة التأثيرات المناخية.

وقال الدكتور المندوس، إن ((هذا التحدي يهدد حياة الملايين في الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، ورغم ذلك وصلت خطط التكيف إلى مرحلة الاستقرار، إلا أن هناك قلقاً متزايداً بشأن تحقيق أهداف التكيف لسد هذه الفجوة، ويجب استكشاف طرق متعددة، بما في ذلك الإنفاق المحلي وتمويل القطاع الخاص، وزيادة التمويل بشكل عاجل، من خلال طرق مبتكرة)).

وبحسب التقرير، تقدر التكاليف النموذجية للتكيف في البلدان النامية بنحو 215 مليار دولار سنوياً، خلال هذا العقد، ويقدر تمويل التكيف اللازم لتنفيذ أولويات التكيف المحلية بنحو 387 مليار دولار سنوياً.

وعلى الرغم من هذه الاحتياجات انخفضت تدفقات تمويل التكيف العامة المتعددة الأطراف والثنائية إلى البلدان النامية بنسبة 15 %، لتصل إلى 21 مليار دولار في عام 2021، ونتيجة لاحتياجات تمويل التكيف المتزايدة وتعثر التدفقات، تقدر فجوة تمويل التكيف الحالية بنحو 194 إلى 366 مليار دولار سنوياً، وهذا الفشل في التكيف له آثار هائلة من حيث الخسائر والأضرار، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً.

ويحدد هذا التقرير سبع طرق لزيادة التمويل، بما في ذلك الإنفاق المحلي والتمويل الدولي، وتمويل القطاع الخاص، وتشمل السبل الإضافية للتحويلات المالية، وزيادة التمويل وتخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح الهيكل المالي العالمي، وسيحتاج صندوق الخسائر والأضرار الجديد أيضاً إلى التحرك نحو آليات تمويل أكثر ابتكاراً، للوصول إلى الحجم اللازم للاستثمار.

ويعتقد خبراء المناخ أن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة، ويجب علينا التكيف مع عواقب الظواهر المناخية حتى نتمكن من حماية أنفسنا ومجتمعاتنا، بالإضافة إلى بذل كل ما بوسعنا لخفض الانبعاثات، وإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري.

وفي هذا الإطار، قالت أنغر أندرسن، المدير التنفيذي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه ((في 2023 أصبح تغير المناخ أكثر اضطراباً مرة أخرى، حيث طاحت درجات الحرارة القياسية على المستوى العالمي، وتسببت الكوارث الطبيعية في دمار مناطق عديدة حول العالم، وهذه التأثيرات المكثفة تخبرنا بأنه يتعين على العالم أن يخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل، ويزيد من تمويل التكيّف)).

وتابعت: ((إن تقرير ((فجوة التكيف 2023)) يشير إلى نقص التمويل، وعدم كفاية الاستثمار والتخطيط للتكيف مع المناخ، كما يكشف تباطؤ معدل التكيف في 3 مجالات سنوياً، وهي التمويل والتخطيط والتنفيذ، وهذا له آثار هائلة على الأشخاص الذين تركوا لمواجهة تأثيرات المناخ بدون أي حماية)).

وأشارت أندرسن إلى أنه حتى لو توقف المجتمع الدولي عن الانبعاثات في جميع الغازات الدفيئة اليوم، فإن ذلك سيستغرق عقوداً من الزمن لتحقيق الاستقرار المطلوب للمناخ، وقالت: ((أحث صناع القرار على جعل كوب28 اللحظة التي التزم فيها العالم بالكامل بدعم البلدان منخفضة الدخل والفئات المحرومة من التأثيرات المناخية الضارة)).

ولفتت المدير التنفيذي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنه ((في ضوء الظواهر الجوية المتطرفة المتزايدة مثل الجفاف لعدة سنوات في شرق أفريقيا، والفيضانات في الصين وأوروبا، والحرارة الشديدة وحرائق الغابات في الولايات المتحدة أمريكا وكندا، وغيرها، يكتسب نطاق فجوة تمويل التكيف أهمية خاصة)).