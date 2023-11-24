مؤتمر الأمم المتحدة للشباب «COY18» ينطلق غداً

تنطلق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للشباب ((COY18))، غداً، في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة محلية وعالمية واسعة، وبتنظيم واستضافة كل من مركز الشباب العربي في أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومركز أبحاث ((غرين هاوس)) التابع لجامعة نيويورك أبوظبي.

ويعد المؤتمر أحد أبرز المؤتمرات الشبابية المرتبطة بالحراكات المناخية، ومنصة عالمية تجمع المشاركين من الشباب العربي والباحثين والمهتمين، لمناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة، التي تعزز سياسات تغيرات المناخ دولياً.

وفي هذا الإطار قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، نائب رئيس مركز الشباب العربي، رائدة الشباب في مؤتمر المناخ ((كوب 28)): ((تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة دور الشباب محورياً في قيادة الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية)).

وأضافت معاليها: ((يمثل استضافة مؤتمر COY18 فرصة ذهبية لتطبيق نموذجنا الوطني في تمكين الشباب، خلال مؤتمر ((COP28))، كما نحرص على توفير فرص فريدة لتعزيز أصوات الشباب، والتأكيد على إيصالها إلى صناع القرار، وضمان مشاركتهم الفعالة في جميع جوانب عملية28 COP)).

نتائج ملموسة

بدورها قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: ((حققت دولة الإمارات خطوات ونتائج ملموسة في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة والحد من آثار التغيرات المناخية، وخلق مستقبل مستدام للجميع.

وتكللت هذه الجهود باستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب 28))، مؤتمر الشباب من أجل المناخ في نسخته الـ18، وهو ما يؤكد الحاجة لتكاتف جميع الجهود والعمل المشترك، من أجل إيفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية، وتسريع جهود الاستدامة في مختلف القطاعات)).

ولفتت معاليها إلى أن ((المؤتمر سيكون فرصة للانطلاق من جديد نحو صناعة التغيير في قضية مصيرية، وملحة كقضية تغير المناخ، وفرصة لحشد جهود المجتمع الدولي للعمل ودعم الخطة الهادفة إلى تحقيق الإنجازات في العمل المناخي العالمي، والتي ستسهم في ضمان تحقيق الأهداف والنتائج من ((كوب 28))، بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة، ويشجعهم على التعامل مع التحديات التي تواجههم على جميع الأصعدة)).

مساهمات شبابية

وتركز هذه النسخة من مؤتمر الشباب على مساهمات الشباب في المكونات الثلاثة الرئيسية للمؤتمر، وهي وثيقة السياسة وبناء القدرات وورش عمل بناء المهارات، التي تجمع المطالب الجماعية للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يجذب مؤتمر الأمم المتحدة للشباب الـ18 نحو 1000 مشارك، سيكونون على موعد للمشاركة وحضور سلسلة من الفعاليات وورش العمل التفاعلية، والجلسات النقاشية، والحلقات المستديرة.

ويأتي عقد المؤتمر في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزامها بدعم أصوات الشباب وأفكارهم في الميادين المختلفة، وتأهيلهم للمشاركة الفعّالة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ ((كوب 28))، ومختلف الأحداث الدولية، التي تركز على قضايا تغيّر المناخ، إلى جانب منحهم فرصة قيمة لدعم سياسات التغيّرات المناخية الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

وستعمل الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والجهات المضيفة بالتزام مشترك وحازم لتجهيز الشباب العالمي، للتعامل مع مناقشات المناخ العالمي خلال المؤتمر، والمساهمة في المكونات الرئيسية له ووثيقة مخرجاتها الرسمية، وبيان الشباب العالمي (GYS)، بما يسهم في تنظيم حدث شبابي دولي ناجح للمناخ.

ويحظى مؤتمر الشباب بنسخته الـ18 برعاية 15 جهة دولية وإقليمية ومحلية، وهي مدينة إكسبو دبي، ومؤتمر الأطراف للتغير المناخي ((كوب 28)) عن فئة البلاتينيوم، وعن الفئة الذهبية: المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، هيئة البيئة– أبوظبي، وشركة ألف لتكنولوجيا التعليم، جامعة نيويورك– أبوظبي، وعن الفئة الفضية:

مركز الشباب العربي، ((ذا كلايمت ترايب))، المعهد البريطاني، ((نعمة))- المبادرة الوطنية للفقد والهدر الغذائي، شركة ((كريم))، ((إنفوكس)) للإعلام، هيئة الطرق والمواصلات– دبي، طيران الإمارات، ((أوه)) للدعاية والإعلان.