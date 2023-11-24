رأس الخيمة الرابعة عالمياً كأفضل مدينة للعيش والعمل

حصلت إمارة رأس الخيمة على المركز الرابع في الاستطلاع العالمي الذي أجرته مؤسسة ((إنترنيشنز)) العالمية لتقييم أفضل المدن للعيش والعمل للمغتربين.

وتجري ((إنترنيشنز)) هذا الاستطلاع سنوياً كجزء من تقريرها ((تصنيف أفضل المدن للمغتربين))، وتفوقت رأس الخيمة في نسخة هذا العام ضمن خمس فئات هي: جودة الحياة، وسهولة الاستقرار، والعمل في الخارج، والتمويل الشخصي، إضافة إلى مؤشر أساسيات المغتربين الذي يتضمن الحياة الرقمية، والسكن، واللغة.

ويؤكد التصنيف العالمي التزام رأس الخيمة بتوفير بيئة استثنائية للعيش والعمل لمجتمع المغتربين المتنوع بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة.

وقالت هبة فطاني المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: يعكس هذا الإنجاز التزام الإمارة بتطوير مجتمع آمن ومضياف ومزدهر يجتذب إليه الأفراد من جميع أنحاء العالم. وما يسهم في تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة مثلى للمغتربين للعيش والعمل والاستثمار، هو مزيجها الفريد من البنية التحتية المتطورة، والتاريخ والثقافة الغنيين، والبيئة الطبيعية الرائعة، والفرص الاقتصادية.

وحصلت رأس الخيمة على المرتبة الأولى في مؤشر أساسيات المغتربين الذي يشير إلى سهولة بدء حياتهم في المدينة: حيث قال 78 % منهم إنهم لم يواجهوا أي مشاكل في الحصول على تأشيرة مقابل 57 % عالمياً، وأكد ما يقارب سبعة من كل عشرة مغتربين في رأس الخيمة أي 70 % ممن أجروا الاستطلاع أن السكن فيها ذو تكلفة تنافسية مقابل 38 % على مستوى العالم.

ويتمتع المغتربون في رأس الخيمة بأعلى مستويات الرضا الوظيفي بشكل عام، وثاني أفضل الخيارات المهنية الشخصية، مما يجعلها واحدة من أفضل المدن للعمل في الخارج. وأبدى المشاركون في الاستطلاع عن سعادتهم بشأن وضعهم المالي، مما يضع الإمارة في المراكز العشرة الأولى بالنسبة للرضا عن الشؤون المالية الشخصية.

من جانبها قالت ربى زيدان، رئيسة المشاريع الخاصة في المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: يشكل حصولنا على المركز الرابع دليلاً ملموساً على تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتعزيز جاذبية رأس الخيمة العالمية.

وجاءت رأس الخيمة ضمن المراكز العشرة الأولى إلى جانب عدد من المدن وهي مالقة وأليكانتي وفالنسيا والعاصمة أبوظبي، ومدريد، ومكسيكو سيتي وكوالالمبور وبانكوك ومسقط، وحلت دبي في المرتبة الحادية عشرة.

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